Criciúma recebe Ituano de olho na liderança da Série B

Neste sábado (6) às 16h, Criciúma e Ituano irão se enfrentar no estádio Heribelto Hulse, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Tigre vem embalado e não perde há seis jogos na temporada, enquanto o Galo de Itu tenta melhorar seus números como visitante.

Tigre quer retomar liderança

O Criciúma tem uma invencibilidade de 12 jogos atuando como mandante pela Série B, com nove vitórias e três empates. A última derrota derrota aconteceu para o Vasco, há quase dez meses, pelo placar de 1 a 0.

Para a partida contra o Ituano, a expectativa é que o técnico Claudio Tencati repita a escalação utilizada no empate por 1 a 1 com o Londrina. Marquinhos Gabriel e Eder seguem fora por lesão. O Tigre é o vice-líder na tabela com dez pontos em quatro partidas, ainda sem derrotas. Caso derrote o Galo de Itu, o Criciúma retoma a liderança da competição.

Provável escalação: Gustavo, Cristovam, Rodrigo Fagundes, Walisson Maia, Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Crystopher, Fellipe Mateus; Felipe Vizeu, Lohan.

Ituano busca primeiros pontos fora de casa

O Galo de Itu vai em busca de sua primeira vitória fora de casa na Série B. Conquistar triunfos como visitantes não tem sido corriqueiro para o time paulista. A equipe aparece na tabela em oitavo lugar, com seis pontos em quatro partidas. Foram duas vitórias, ambas em casa, e duas derrotas, como visitante.

Para a partida em Santa Catarina, o técnico Gilmar dal Pozzo deve ter a ausência do zagueiro Claudinho e do lateral Iury. No entanto, mesmo com os desfalques, a escalação deve ser a mesma que bateu o ABC por 3 a 0.

Provável escalação: Jefferson Paulino, Guilherme Pacheco, Frazan, Carlão, Mário Sergio; Marcelo Freitas, Marthã, Bruno Xavier, Eduardo Person, Hélio Borges; Diego Quirino.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Thiago Augusto Kappes Diel (RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ-FIFA)