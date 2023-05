Vojvoda fala que não tem segredo sobre os 11 jogos de invencibilidade: "É trabalho"

Na noite desta segunda-feira (08), o Fortaleza visitou o Corinthians na Neo Química Arena e arrancou um empate em 1 a 1. O clube cearense chegou a abrir o placar com Caio Alexandre, mas faltando poucos minutos para o fim, cedeu o empate para a equipe da casa em gol marcado por Yuri Alberto.



Com o resultado, o Leão do Pici chegou a marca de onze jogos de invencibilidade e o treinador Juan Pablo Vojvoda, ao ser perguntado pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, comentou sobre a marca e sobre o trabalho e crescimento da equipe:



"Não há muito segredo. É trabalho. Talvez uma palavra muito comum, é o trabalho do dia a dia. Não somente de comissão técnica e jogadores. É um trabalho responsável de todos no clube. Mas o desafio é que o Fortaleza continue crescendo. O Nordeste tem uma paixão importante pelo futebol. Nosso desafio é que o nosso clube continue crescendo, passo a passo, acreditando que podemos brigar contra times que têm história. Mas o Fortaleza tem a mesma condição de brigar, com a mesma humildade, pés no chão, mas também acreditando", disse o treinador.



Ainda sobre evolução, o presidente do clube, Marcelo Paz, comentou sobre o crescimento da estrutura do Fortaleza.



"Em termos de estrutura a gente evoluiu muito. Evoluímos na nossa sede no Pici, no campo, academia, vestiário, de conforto e de profissionais. Temos que ressaltar também a estrutura humana e as pessoas que fazem esse grande trabalho", comentou Marcelo.



O presidente também falou sobre o resultado da partida diante do Corinthians



"Conseguir vir aqui enfrentar o Corinthians de igual pra igual e até merecer essa vitória, nós merecíamos a vitória, mas acho que o empate acabou sendo justo para todo mundo. É um trabalho que a gente merece", completou o dirigente.



Na zona mista, Fernando Miguel, goleiro do Leão, comentou sobre o empate e sobre o gol sofrido no fim da partida.



"O sentimento é de que a gente fez um bom jogo e poderíamos ter levado os três pontos. Foi um momento de desatenção nossa, que me envolve neste momento e acabamos tomando o gol, mas devemos seguir trabalhando porquê estamos bem", disse o paredão após o empate.



Já pela próxima rodada do Brasileirão, o Leão do Pici recebe, em casa, na Arena Castelão, o São Paulo, nesta quinta, às 20h, buscando manter a sequência invicta.