Dominante, Palmeiras passeia sobre Grêmio e assume a liderança do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (10), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Grêmio. No antigo Palestra Itália, o verdão, que foi dominante durante os 90 minutos (mais acréscimos), venceu o tricolor gaúcho por 4 a 1 e vai dormir na liderança do Brasileirão, com 13 pontos conquistados em cinco rodadas. Os gols palestrinos foram marcados por Raphael Veiga, que balançou as redes duas vezes, Mayke e pelo aniversariante Luan. O imortal tirou o seu zero do placar com golaço de Bitello.

PRIMEIRO TEMPO

Veiga abre o placar para o Palmeiras. Foto: Divulgação/Brasileirão

Mesmo com o empate, não é nenhum exagero dizer que o Palmeiras dominou a primeira etapa. Muito pelo contrário, seria exagero dizer que houve alguma justiça no resultado dos primeiros 45 minutos de duelo. O verdão, que quando tinha a bola usava os laterais Mayke e Piquerez, que tiveram boas oportunidades de abrir o placar, como meias dominou a posse de bola e quase todas as ações do confronto. Em transições rápidas vindas de reposições do goleiro Weverton, Dudu e Rony tiveram boas chances de marcar. Dudu, por sua vez, foi o jogador que mais criou para o time da casa. O camisa sete rabiscou, correu, finalizou, mas parou em ótimas defesas de Gabriel Grando, que evitou com que o prejuízo gaúcho fosse cada vez maior.

Jogando com muita autoridade, o Palmeiras abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa, com Raphael Veiga, que após lindo cruzamento de Mayke, subiu de cabeça para estufar as redes.

Mesmo depois de marcar, o porco continuou empurrando o tricolor para o campo de defesa. O time comandado por Renato Portaluppi sofria para sair de trás e criar oportunidades através de contra-ataques. Em uma das primeiras chegadas do time porto alegrense, Bitello mostrou extrema categoria e, após arrancar para o gol, acertou o ângulo da meta palestrina empatando o embate em 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Mayke brilha com gol e assistência para Veiga. Foto: Divulgação/Brasileirão

O Palmeiras voltou do vestiário mantendo o ritmo da etapa inicial. O time de Abel Ferreira teve sua primeira boa chance logo com dois minutos da etapa complementar, com Rony, de cabeça, que obrigou boa defesa do goleiro gremista. O camisa 12 tricolor ainda parou Veiga, mandando a finalização do meio-campista para escanteio. Na cobrança, Bruno Uvini cometeu pênalti por toque de mão e, novamente, o camisa 23 colocou o alviverde imponente a frente do placar deslocando o arqueiro gremista.

Após o gol, o Palmeiras manteve o ritmo e, em cinco minutos, marcou outras duas vezes. Mayke fez o terceiro após bela troca de passes e o aniversariante da noite Luan, após receber passe de Veiga, subiu na segunda trave para marcar o quarto.

Depois de liquidar a partida, o treinador português promoveu algumas substituições em sua equipe, mas que não mudaram o que se via dentro de campo. Embalada por sua torcida, a equipe do capitão Gustavo Gómez seguiu controlando a partida e botando o imortal tricolor na roda. Trocas de passes envolventes e muita velocidade na criação foram algumas virtudes da equipe de Abel durante todo o jogo, mas que se mantiveram por boa parte da etapa final.

Com sete minutos de acréscimos, o maior campeão nacional administrou e manteve uma goleada que marca, sem dúvidas, uma das melhores atuações do grupo na era Abel Ferreira.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com a excelente goleada, o Palmeiras manteve a invencibilidade no campeonato e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O verdão agora soma 13 pontos em cinco rodadas. Já o Grêmio, que ocupava a sétima colocação, caiu para o décimo lugar, com sete pontos na tabela.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Palmeiras volta a campo neste sábado (13), às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão. Também pelo campeonato nacional, o Grêmio recebe em Porto Alegre, no domingo (14), a equipe do Fortaleza, às 16h.