Palmeiras resolve no primeiro tempo e vence Fortaleza com tranquilidade pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (17) o Palmeiras venceu o Fortaleza no Allianz Parque, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, pelo placar de 3 a 0. Assim tranquilizando a equipe para a partida de volta, que será no no final do mês (maio), no Castelão. Os gols marcados pela equipe Alviverde foram de Raphael Veiga, Bruno Tabata e Richard Ríos.

Palmeiras marca duas vezes e tranquiliza partida

Foto : Divulgação/Palmeiras

Ao início da partida, os visitantes começaram pressionando o Palmeiras, mostrando que vieram para vencer. Porém, após poucos minutos, o Verdão foi entrando no jogo, e não durou muitos minutos para que a primeira chance clara fosse criada. Após uma bola rebatida na área, Rony adianta a bola e sofre pênalti aos oito minutos de bola rolando, e como de costume, Raphael Veiga, com toda sua classe, abriu o placar para a equipe alviverde.

Após o gol marcado, o Leão do Pici se recuou no campo defensivo, e o Palmeiras, que não é bobo nem nada, continuou fazendo pressão total e dando muito trabalho para a defesa tricolor, e pouco tempo depois, mais precisamente aos 18 minutos, Raphael Veiga, que aparentemente não estava satisfeito apenas com o gol, realizou um cruzamento de muita maestria, que chegou na cabeça de Bruno Tabata, que subiu mais que o zagueiro e ampliou o placar para os donos da casa.

Já com uma vantagem considerável para os mandantes, o jogo ficou bastante controlado, e ambas as equipes tentavam achar os espaços de forma cadenciada, e isso se levou até mais ou menos os 44 minutos da primeira etapa. E já nos acréscimos, os Tricolores do Pici, se postaram completamente em seu espaço defensivo, o que gerou muito espaço para o plantel de Abel Ferreira, que não perdeu tempo e voltou a pressionar, porém, sem muita efetividade, as equipes vão para o vestiário tendo o verdão como vencedor do duelo até então, e com dois gols marcados a seu favor.

Etapa cadenciada e vitória decretada do verdão

Foto : Divulgação/Palmeiras

Na volta do intervalo, o Palmeiras adotou o estilo de jogo que vinha sendo seguido ao final da primeira etapa, um estilo cadenciado, sem sofrer muitos riscos, e chegando ao ataque em poucas oportunidades trabalhadas no contra-ataque, e as oportunidades realmente relevantes foram, uma cabeçada do Veiga na trave aos 65 minutos, e surpreendendo a todos, o atacante cria da academia, Luís Guilherme, entrou exalando confiança, e em seu primeiro lance driblou dois, e bateu perto da trave esquerda. O treinador Vojvoda, até tentou trazer mudanças a seu plantel, e realizou três substituições simultâneas, que por fim não surgiram efeito, e o Fortaleza acabou não conseguindo entrar na partida.

Após as boas chances criadas, o alviverde novamente, controlou a partida, e já no começo dos acréscimos, Richard Ríos, que havia acabado de entrar, aos 88 minutos faz o gol, e fecha a conta da noite, e garante uma boa vantagem para a decisão no Castelão.

Próximos Compromissos

Palmeiras

O Verdão volta a campo no próximo sábado (24), e terá de enfrentar a equipe do Santos, na Vila Belmiro, às 19h. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão 2023.

Fortaleza

O Leão do Pici volta aos gramados também no próximo sábado (20), terá de enfrentar a equipe do América MG, na Arena Independência, às 18h30. O confronto é válido pela sétima rodada do Brasileirão.