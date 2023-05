Com gol de Cuesta, Botafogo vence Fluminense e se isola na liderança do Brasileirão

Segue o líder! A frase que o torcedor do Botafogo está acostumada a falar poderá ser repetida por pelo menos mais uma semana. Isso porque o Alvinegro venceu o clássico contra o Fluminense e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro.

Com gol solo de Víctor Cuesta,, o Fogão venceu e chegou a 18 pontos no Brasileirão 2023. O vice-líder é o Palmeiras, que tem 14 pontos somados, mas ainda entra em campo neste sábado (20), contra o Santos e pode encostar, mas não ultrapassar.

Botafogo volta a vencer após duas partidas e se isola na liderança

​ Foto: Vitor Silva/Botafogo

Depois de duas derrotas seguidas, para o Goiás no Brasileirão e Athletico na Copa do Brasil, o Botafogo voltou a dar alegria aos seus torcedores ao vencer o clássico sobre o Fluminense por 1 a 0.

A partida não teve lá muitas emoções, sobretudo no primeiro tempo, mas o resultado ajudou o Glorioso a se isolar na ponta do campeonato. A melhor chance aconteceu mesmo nos acréscimos. Aos 49, Luis Henrique cruzou pela direita, mas André afastou. A bola sobrou para Gabriel Pires, que finalizou e Fábio defendeu.

No segundo tempo foi que o bicho pegou. O Botafogo dominou no segundo tempo e o Fluminense só conseguiu finalizar uma vez nos últimos 45 minutos, mesmo assim somente após o Glorioso abrir o placar.

O único tento do jogo saiu aos 29 da etapa final. Em escanteio do Botafogo, a bola ficou sem dono na área e Tiquinho Soares finalizou. Víctor Cuesta, sentado, completou pras redes antes de Fábio chegar. O lance ainda foi checado pelo VAR, mas foi validado.

A única grande chance do Fluminense aconteceu com Lelê. Aos 42, Guga cabeceou pra área e o atacante saiu cara a cara com Perri. Ele conseguiu tirar do goleiro, mas perdeu o equilíbrio e não mandou pras redes. O placar ficou mesmo no 1 a 0.

Próximos jogos e classificação

Com a vitória, o Bota segue isolado na liderança do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, enquanto o Palmeiras, vice-líder, tem 14. O Fluminense segue logo atrás com 13, mas pode ser ultrapassado na rodada.

O próximo jogo das equipes pelo Brasileirão 2023 acontece somente no próximo domingo (28). Às 16h, o Fluminense visita o Corinthians, enquanto o Botafogo pega o América-MG, às 19h, no Nilton Santos.