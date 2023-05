Em jogo eletrizante, São Paulo vence Vasco no Morumbi e entra no G-6

Na tarde deste sábado (20), o São Paulo recebeu o Vasco da Gama, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, pela sétima rodada do Brasileirão 2023. Embalado pelos mais de 57 mil torcedores tricolores que estiveram no Morumbi, o Tricolor, que não perde há 10 jogos (nove com Dorival e um com Ceni), venceu a equipe carioca por 4 a 2 em jogo eletrizante.

Os gols tricolores foram marcados por Calleri, Rodrigo Nestor, Beraldo e Juan. Estes últimos marcados após os 40 minutos da etapa final. O Gigante da Colina, que não se intimidou com a casa cheia e dominou grande parte do duelo, descontou com Barros, ainda na primeira etapa, e Galarza, que chegou a empatar o duelo aos 37 do segundo tempo.

São Paulo abre 2 a 0, mas Vasco diminui no primeiro tempo

Foto: Divulgação/Brasileirão

Em um início de duelo pegado, foram os visitantes que tiveram a primeira grande chance do jogo. Logo aos dois minutos, Galarza recebeu e bateu forte, de dentro da área, obrigando linda defesa de Rafael. O São Paulo, porém, soube responder bem e, após excelente troca de passes, Nestor deixou Caio Paulista na cara do gol, mas o lateral não aproveitou o caminho para marcar.

Com um confronto acirrado, ambas as equipes vinham criando oportunidades. Pelo lado são-paulino, Calleri, de cabeça, quase abriu o placar. No lado carioca, Figueiredo arriscou de longe, obrigando grande intervenção do goleiro tricolor.

Foi no momento em que o Vasco dominava a partida que o Tricolor tirou o zero do placar. Luciano e Marcos Paulo, junto de Caio Paulista, puxaram boa jogada pela esquerda. O camisa 32 foi à linha de fundo e encontrou Calleri, que, bem posicionado, estava livre para estufar as redes e abrir o placar no Morumbi.

No entando, o Gigante da Colina não se abateu com o gol e seguiu pressionando os donos da casa. Gabriel Pec quase empatou com gol olímpico. Lucas Piton e Figueiredo também desperdiçaram oportunidades.

Ainda na primeira etapa, o Tricolor ampliou a vantagem com direito a golaço de Nestor. O camisa 11 recebeu de Luciano, fintou o zagueiro Robson e saiu para o abraço. No entanto, o Vasco, com Barros, diminiu o prejuízo vascaíno e marcou com cabeçada precisa, finalizando os primeiros 45 minutos em 2 a 1.

Vasco empata, mas São Paulo marca dois no fim e vence

A segunda etapa mal tinha começado até o Vasco dar o primeiro susto ao torcedor tricolor. Com menos de um minuto na etapa complementar, Gabriel Pec acertou o travessão.

Liderado por Luciano, que ditou o ritmo da equipe mandante na partida, o São Paulo também assustou o adversário nos minutos iniciais. O camisa 10 acionou Rodrigo Nestor, que driblou três jogadores dentro da área e devolveu para o atacante, que não contou com sorte na finalização e foi bloqueado pela marcação.

Com o passar do tempo, a partida foi ficando mais truncada no meio-campo e o número de chances de gol foi diminuindo. O time de Dorival foi, aos poucos, conseguindo controlar a bola e deixar de sofrer tantos riscos. Com bons passes entre o meias tricolores, o time foi cadenciando a partida e buscando criar novas chances, principalmente através de cruzamentos.

Nos minutos finais, o Vasco buscou impor seu ritmo em busca do empate e, aos 37 minutos, deixou tudo igual com golaço de Galarza. O paraguaio recebeu de Carabajal, dominou e encheu o pé para empatar o confronto em 2 a 2, mas, aos 43, Lucas Beraldo marcou de cabeça e colocou o tricolor na frente de novo.

Por fim, no apagar das luzes, Juan, revelado pelas categorias de base do São Paulo, marcou. Pablo Maia puxou um contra-ataque com uma sequência de embaixadinhas e acionou Rato na esquerda, que virou para Juan, que tirou do goleiro e fechou a vitória do Tricolor por 4 a 2.

Situação na tabela

Com a vitória por 2 a 1, o São Paulo chega ao 6° lugar, com 12 pontos. Já o Vasco, passa a ocupar o 16° lugar, com seis pontos, podendo encerrar a rodada na zona do rebaixamento.

Próximos compromissos

Invicto há dez partidas, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira (23), às 21h30, diante do Academia Puerto Cabello, da Venezuela, fora de casa, podendo garantir sua classificação na Copa Sul-Americana.

Já o Vasco, sem competições internacionais para disputar na temporada, terá semana livre e volta aos gramados no próximo sábado (27), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.