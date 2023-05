Vivendo seu melhor momento na temporada, São Paulo encara Vasco pelo Brasileiro

No sábado (20), o São Paulo recebe o Vasco no Morumbi, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com boa sequência, mas com muitos empates na competição, o Tricolor precisa vencer para se aproximar dos times que vão para a Libertadores. Já o Gigante da Colina venceu apenas uma, e quer se afastar do Z-4 o quanto antes. Até agora, mais de 40 mil ingressos para a partida já foram vendidos.

São Paulo

Tendo perdido somente na estreia, o clube do Morumbi conseguiu uma boa retomada no geral, e também no Brasileiro. A partir dali, o time engatou uma série invicta, e de poucos gols sofridos, ganhando posições na tabela e tranquilizando o torcedor.

Para o confronto, Arboleda, por precaução, e Pablo Maia, que atuou em vários jogos seguidos, devem ser poupados, assim como Rafinha. Caio Paulista retorna após não ter enfrentado o Sport. Além dele, Luciano e Marcos Paulo devem aparecer entre os titulares.

Desta forma, Dorival Júnior deve mandar a campo: Rafael; Rafinha (Nathan), Alan Franco (Diego Costa), Beraldo e Caio; Pablo Maia (Luan), Nestor, Michel Araujo e Alisson; Marcos Paulo e Calleri.

Vasco

Em uma fase totalmente oposta, o Gigante da Colina apresenta um desempenho irregular, e ocupa a perigosa 16ª colocação. Sem vencer há mais de um mês, o clube de São Januário tem uma difícil missão fora de casa.

Maurício Barbieri terá Rwan Cruz e Carabajal novamente à disposição, que desfalcaram a equipe contra o Santos. Por outro lado, De Lucca, GB e Gabriel Dias ainda estão no DM. Marlon GOmes e Andrey Santos, no Mundial Sub-20, também ficam de fora.

Sendo assim, o provável onze inicial do Vasco é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Alex Teixeira; Figueiredo, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Arbitragem e transmissão

Leandro Pedro Vuaden apitará a partida. Seus auxiliares serão Tiago Augusto Kappes Diel e Maira Mastella Moreira, enquanto Rafael Traci irá comandar o VAR.

O jogo terá transmissão do Premiere, e você pode também acompanhar pelo tempo real da VAVEL Brasil.