São Paulo encara Goiás com titulares pelo Brasileirão

Na noite deste domingo (28), São Paulo e Goiás irão se enfrentar pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no estádio do Morumbi às 21h. O tricolor paulista se encontra na oitava colocação, e vive grande fase sob comando de novo técnico, já o Coxa, não vive sua melhor fase, e atualmente é o Lanterna da competição.

O Tricolor Paulista vêm de uma boa vitória fora de casa, em partida válida pela fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, e por conta de uma longa viagem realizada para este duelo, o treinador Dorival Jr., optou por utilizar um plantel misto, e poupou diversos jogadores titulares da equipe, visando a partida deste domingo, e também, a decisão da Copa Do Brasil, que ocorre na quinta-feira (1) contra o Sport Recife.

Os Goianos também vêm de uma grande vitória fora de casa pela Sul-Americana 2023, com direito a golaço do lateral Apodi. Porém, na liga brasileira, a equipe comandada por Emerson Rodrigues vêm tentando se rerguer, atualmente soma sete pontos na competição e ocupa a décima sexta colocação.

Dorival visa manter invencibilidade

Foto: Divulgação/São Paulo

O treinador do São Paulo Futebol Clube, Dorival Jr por conta da última vitória conquistada, marcou um feito histórico, como o primeiro comandante neste século a não sofrer nenhuma derrota em suas primeiras dez partidas sob comando, e no total são 6 vitórias e 4 empates.

E o brasileiro busca manter os bons resultados nos próximos compromissos, visando entrar no sonhado G4 do brasileiro, e também conseguir a importante classificação para as quartas-de-final da Copa Do Brasil.

Em busca da Reviravolta

Foto: Divulgação/Goiás

Após a demissão do antigo treinador do Coxa, Guto Ferreira, as expectativas eram baixas sob o auxiliar do clube, mas Emerson vem surpreendendo os torcedores do Verdão da Serra, conseguindo grandes resultados, como bater o embalado líder da competição, o Botafogo, e estar com o título da Copa Verde muito bem encaminhado, tendo vencido o Paysandu por 2 a 0 fora de casa, e levando a decisão para a sua casa, e com a vantagem no placar.

Entretanto, apesar de bons resultados, o elenco não vêm apresentando grandes atuações no Campeonato Brasileiro, e o comandante interino tem a missão de bater o São Paulo neste fim de semana, buscando ganhar confiança e força para dar a volta por cima, e subir posições na Liga.

Prováveis Escalações :

São Paulo

Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio (Patryck); Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato (Michel Araújo); Luciano, Marcos Paulo e Calleri

Goiás

Tadeu; Lucas Halter, Sidimar e Bruno Melo; Apodi, Diego, Felipe Ferreira, Julián Palacios e Sander; Philippe Costa e Matheus Peixoto

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/ Fifa) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Cleriston Clay Barretos Rios (SE)