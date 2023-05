Fluminense e Flamengo empatam sem gols pelo jogo de ida da Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (16), Fluminense e Flamengo empataram por 0 a 0, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023, com o mando de campo do clube das laranjeiras, que por conta disso, tinha a sua torcida em maioria.

O duelo foi marcado por bastante competitividade, e poucas chances de fato claras de gol, porém com domínio maior do Flamengo. E como fator prejudicial ao Flu para a decisão, o volante Felipe Melo, foi expulso na segunda etapa, e não disputará a decisão.

Poucas chances e nenhum gol marcado

Foto : Divulgação/Fluminense

Ao início da primeira etapa, o Flamengo, tentando mostrar ao seu rival, que apesar da freguesia recente, eles não estavam de brincadeira e tentariam a todo vapor pressionar a equipe do Fluminense, tendo em vista que, por conta de seu estilo de jogo, quando sua equipe é acuada, a tendência é que seu adversário tome a bola muito ainda muito próxima de sua meta, e após um período de dominância rubro-negra, a equipe quase abriu o placar aos 21 minutos, Gabigol acertou a trave de Fábio, e logo no lance seguinte, o uruguaio Arrascaeta, para dar ainda mais fogo ao jogo, acertou a trave novamente, e demonstravam que o gol poderia sair a qualquer momento.

Mas chegando ao segundo terço do primeiro tempo, o Fluzão do Diniz, manteve a calma, e conseguiu controlar seus adversáros, contendo a pressão que vinha sofrendo, assim dando espaço para tentar realizar o estilo de jogo, conhecido por muitos como "Dinizismo". Porém, mesmo com a partida equiparada em posse de bola, e chances criadas, o estilo de jogo agressivo e com troca de passes rápidos do treinador brasileiro, não foi colocado em prática, e até o fim da etapa, o time das laranjeiras, conseguiu criar apenas uma chance clara com Jhon Arias, que foi defendida por Santos, e assim, tendo o primeiro tempo encerrado com o empate no placar.

Com expulsão de Felipe Melo Fluminense evita derrota

Foto : Divulgação/Fluminense

Na volta das equipes para a segunda etapa, a expectativa era de se ver uma etapa de grande empenho, e raça demonstrada pelas equipes, porém, logo aos 6 minutos do segundo tempo, Felipe Melo demonstrou vontade até demais, e acabou sendo expulso da partida, e complicando ainda mais sua equipe, que na primeira etapa já não tinha tido facilidade, e agora teria de se virar para conseguir o poderoso ataque do Flamengo.

Para tentar diminuir a pressão que viria a sofrer, Fernando Diniz teve de colocar mais um zagueiro no seu elenco, e sacrificar o seu estilo de jogo ofensivo, focando em consistência defensiva, e o Mengão que não tinha nada a ver com a situação, fez o que deveria fazer, impôs pressão aos mandantes.

Porém, apesar de ter um a menos no duelo, o Flu deu sua vida em campo para que o placar não fosse aberto, o Flamengo tentou, tentou, cirou espaços, boas chances, principalmente com Arrascaeta e Ayrton Lucas, que conseguiram fazer boas finalizações na meta adversária. Mas, além do espírito de guerreiro que foi atribuido pelo plantel das laranjeiras no campo, debaixo das traves o goleiro Fábio se garantiu, fez defesas espetaculares, e ajudou a sua equipe que, na vontade, luta e disposição, conseguiu evitar a derrota, e conseguiu levar um resultado satisfatório para a decisão do dia primeiro de junho.

Próximos Compromissos

O Flu volta a campo no próximo sábado (20), no Estádio Nilton Santos, às 18h30, e terá de enfrentar a embalada equipe do Botafogo, que atualmente lidera o Campeonato Brasileiro. O duelo é válido justamente pela sétima rodada do Brasileirão 2023.

O Mengão volta aos gramados no próximo domingo (21), no templo sagrado Maracanã, às 16h, e terá de enfrentar a equipe do Corinthians, que vive má fase, e atualmente se encontra na zona de rebaixamento. O confronto é válido pela sétima rodada do Brasileirão 2023.