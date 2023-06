Palmeiras é letal no Morumbi e vence São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (11), o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi por 2 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Os gols marcados, ambos pelos palmeirenses Crias da Academia, na partida, foram de Gabriel Menino, no primeiro tempo e de Endrick, que fez o segundo e último gol do duelo.



Um dos grandes destaques negativos da partida foi o zagueiro Arboleda, que acabou falhando duas vezes na saída de bola, o que foi fator resultante dos dois gols marcados por seus adversários e consequentemente, decretando a vitória dos mandantes.

Palmeiras aproveita vacilo e abre o placar

Foto: Divulgação/São Paulo

A partida se iniciou com o São Paulo de Dorival Jr indo para cima, e buscando o ataque o tempo todo, e logo nos primeiros lances, após uma suposta bola batida na mão do palmeirense Mayke, a torcida explodiu no Morumbi, mas a alegria duro pouco, Raphael Klaus foi ao VAR, e anulou a penalidade marcada, mas nem mesmo uma desilusão tão grande quanto esta foi capaz de parar os donos da casa, o plano seguia o mesmo, manter a posse de bola e atacar os adversários sem parar.



Chegando aos 10 minutos, ao contrário de todo cenário que havia sendo escrito, o zagueiro Arboleda cometeu um infeliz erro na saída de bola, e entregou- aos pés de Gabriel Menino na entrada da área, o meia fintou Gabriel Neves e colocou na gaveta, sem chances para Rafael, e abriu o placar do confronto.

Após o gol sofrido, os jogadores tricolores acabaram perdendo o ritmo intenso que estavam colocando, e assim, transformando uma partida de claro domínio dos mandantes, em um jogo truncado e poucas chances criadas. E isso acabou se levando até o apito do intervalo, e nesse meio tempo ambas equipes até conseguiram criar chances, mas nenhuma delas sendo realmente clara, e oferecendo perigo real ao adversário.

Arboleda falha novamente e Palmeiras fecha o placar

Foto: Divulgação/São Paulo

Na volta dos times do vestiário, Dorival Jr realizou duas substituições, buscando renovar o fôlego do time em busca do empate ou até mesmo uma virada, saíram Gabriel Neves, que havia feito um péssimo primeiro tempo, e Alisson, para as entradas de Juan e Rodrigo Nestor.

E ao apito inicial, os tricolores paulistas pareciam ter conseguido forças e disposição para irem atrás do resultado, e começaram a segunda etapa da mesma maneira em que começaram a primeira, foram atás do gol. E após chegarem com perigo algumas vezes, a melhor cagnce criada pela equipe foi por volta dos 15 minutos, após um escanteio cobrado, Arboleda, que havia falhado no primeiro gol sofrido, quase se redimiu e explodiu uma cabeçada no travessão e quase empata o placar.

Os tricolores continuaram a buscar o resultado insistentemente mas não conseguia fazer o gol, a bola não queria entrar, e o letal Palmeiras de Abel Ferreira, se tem uma coisa que sabe fazer, é punir os erros dos seus adversários, com um time já cansado, aos 33 minutos, Arboleda novamente errou uma boba saída de bola, que acabou sobrando nos pés do jovem atacante Endrick, que engatou a quinta marcha, e chegando cara a cara com Rafael, soltou uma bomba, e ampliou o placar para os visitantes, e assim mudando o rumo da partida. Após o segundo gol sofrido, um resultado que já estava sendo difícicil de buscar, se transformou em impossível, o São paulo até tentou até o final, mas não conseguiu ser efetivo e foi derrotado pelo seu rival em sua casa, com a torcida em peso no Morumbi.

Como ficaram na Tabela ?

O Verdão com esta vitória, se manteve na segunda colocação do Brasileirão, e agora conta com apenas dois pontos de diferença do líder Botafogo, que atualmente conta com 24 pontos somados e vem apresentando um bom futebol.

O São Paulo, a partir desta dura derrota no choque-rei, empaca nos 15 pontos somados na competição, e agora se encontra na oitava colocação da competição, e terá de se superar nas próximas semanas, tendo em vits auma forte sequência de adversários pela frente

Próximos Compromissos

Tricolor Paulista

O Tricolor do Morumbi volta aos gramados apenas no final do mês, por conta da data FIFA que se iniciará agora, e que consequentemente paralisa todas as competições nacionais. Mais precisamente em uma quarta feira (21), no Morumbi, às 19h, em que terá de enfrentar a equipe do Athletico Parananense pela décima primeira rodada do Brasileirão 2023.

Palmeiras

Para o Verdão, segue a mesma dinâmica, volta a campo somente no final do mês (21), em que terá de enfrentar a equipe do Bahia, na Fonte Nova, às 21h30, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.