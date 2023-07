Flamengo recebe Fortaleza em busca de se aproximar da liderança

Na noite deste sábado (01), às 18h30, o Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento das equipes

O Flamengo chega para a partida após golear o Aucas por 4 a 0 no Maracanã e garantir sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores no Grupo A. No Brasileirão, o time ocupa a terceira posição com 22 pontos.

O Fortaleza, por sua vez, chega ao jogo depois de vencer o Palestino, fora de casa, por 2 a 1 e se classificar em primeiro lugar do grupo H da Copa Sul-Americana, fugindo dos playoffs da competição. Pela competição nacional, o Leão do Pici aparece na oitava posição com 20 pontos conquistados.

Jorge Sampaoli faz mistério sobre a escalação, mas a expectativa é que o treinador mude algumas peças

Os únicos desfalques do treinador chileno são Matheus França, Vidal e Matheuzinho. Neste sentido, com tantos atletas à disposição, a expectativa é que Ayrton Lucas, Pulgar e Gerson voltem a ganhar minutos como titulares. Victor Hugo também pode ser aproveitado entre os onze iniciais, já Everton Ribeiro é quem parece perder a vez.

Provável escalação: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Victor Hugo (Thiago Maia), Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

Fortaleza perde um zagueiro importante para a partida, mas tem a volta de outro

O técnica Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Titi, que cumprirá suspensão, porém Brítez está de volta após ficar de fora contra o Atlético MG. Marinho, novo reforço vindo do Flamengo, não foi relacionado e a expectativa é que estreie contra o Athletico PR, na próxima rodada da competição.

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pikachu, Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero.

Arbitragem

​​​​​​​Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-FIFA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: ​​​​​​​Rafael Traci (SC)