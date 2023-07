Em clássico de Minas, Atlético e América se enfrentam no Mineirão

Na tarde deste domingo (02) às 16h, o Atlético MG recebe o América MG em clássico no Mineirão, a partida em questão é válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento das equipes

O Galo chega para o confronto depois de conquistar classificação na segunda posição do grupo H ao, fora de casa, empatar com o Libertad no placar de 1 a 1. Pelo Brasileirão, o Atlético MG ocupa a décima primeira posição com dezenove pontos.

O América MG poupou seus principais jogadores e mesmo assim venceu o Peñarol, fora de casa, por 2 a 1, o resultado sacramentou a classificação do time na segunda posição do grupo F com dez pontos. Pelo Brasileirão, o Coelho ocupa apenas a décima nona posição com oito pontos conquistados.

Felipão busca sua primeira vitória pelo Galo em seu primeiro jogo em casa

Nas primeiras três partidas pelo comando do Atlético MG, Felipão teve 2 empates e 1 derrota.

Como desfalques, Luiz Felipe Scolari não contará com Saravia (suspensão) Hyoran e Bruno Fuchs (lesão). Pedrinho se recuperou e está à disposição.

Provável escalação: Everson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos, Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Igor Gomes (Patrick); Pavon, Paulinho, Hulk.

Éder está de volta e Coelho busca reação

O atacante Éder cumpriu suspensão e está a disposição. Por outro lado, Vagner Mancini não conta com Dada Belmonte, Ricardo Silva, Mykael, Adyson e Matheusinho.

Provável escalação: Matheus Cavichioli (Pasinato); Marcinho, Iago Maidana, Wanderson, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno, Benítez; Everaldo, Aloísio.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF-FIFA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha dos Santos (BA) e Leone Rocha Carvalho (GO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP- VAR FIFA)