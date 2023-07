Bragantino domina e bate Corinthians pelo Brasileirão

O Corinthians recebeu a equipe do Red Bull Bragantino em jogo no domingo (02) pela manhã, em partida válida pela 13 rodada do Campeonato Brasileiro. O time visitante venceu por 1 a 0, com gol de Eduardo Sasha.

A primeira chance de gol do jogo foi do Corinthians com o volante Maycon, que recebeu passe de Biro e tentou chute de primeira para defesa de Cleiton.

O gol do Bragantino saiu logo aos 17 minutos do confronto, quando a equipe do interior chegou em ótima jogada coletiva que Juninho Capixaba deu cavadinha para Borbas tocar para Ramires, que cruzou para Sasha de carrinho mandar para as redes.

Biro tentou botar o Timão de volta no jogo, fazendo ótima jogada individual e carregando até a entrada da área para bater rasteiro e Cleiton defender de maneira simples.

O primeiro tempo foi um resumo muito simples da temporada do Corinthians, um time apático e de pouca inspiração ofensiva e pouca reação na marcação.

No início da segunda etapa um lance bizarro aconteceu, quando o Bragantino chegou pela direita, tentou cruzamento e na hora de afastar Ruan Oliveira mandou no travessão quase marcando gol contra.

Aos 14, Yuri Alberto recebeu cruzamento perfeito e na hora de cabecear acabou mandando por cima do gol.

Depois desse momento, o Corinthians seguiu tentando algo, mas falhou e não conseguiu nenhuma jogada de perigo.

Próximo jogo e tabela

O Bragantino chegou a 23 pontos e alcançou a quarta colocação, enquanto o Corinthians segue com 12 estando na 15ª posição, podendo entrar na zona de rebaixamento.

O Corinthians volta a campo diante do América-MG pela Copa do Brasil enquanto o Braga joga só no final de semana contra o São Paulo.