São Paulo anuncia Alexandre Pato como novo reforço para 2023

Na tarde desta sexta-feira (26), o São Paulo anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação do atacante Alexandre Pato, de 33 anos, como novo reforço para a temporada 2023. O Jogador assinou um contrato até dezembro de 2023, com cláusulas de produtividade, que podem aumentar seu salário, e tempo de contrato.

O atacante já vinha utilizando as instalações do clube para se recuperar de uma lesão sofrida no ligamento do joelho direito, porém, de acordo com o próprio presidente Julio Casares, na época em que foi exposto tal fato, Pato não estava nos planos da equipe, e que estava utilizando as instalações somente para recuperação.

Voltando para Casa

Foto: Reprodução/São Paulo FC

O brasileiro expressou sua felicidade e empolgação de estar voltando a vestir o manto tricolor pela terceira vez.

“Minha história com o São Paulo começou em 2014. Vivi os melhores momentos da minha carreira e me identifiquei com o clube e sua torcida. Se tem algo que descobri naquelas duas temporadas é que o São Paulo é sentimento, e nossa história não terminaria ali".

“Nunca deixei de acompanhar o São Paulo e aí entendi outro canto: "Sempre estarei contigo". Sempre estive, seja à distância ou no Morumbi. Hoje volto para o lugar onde me sinto em casa e, se o três de tricolor e de tricampeão representa tanto para o torcedor, posso dizer que estou muito feliz em poder vestir essa camisa pela terceira vez. São Paulo, você é o primeiro no meu coração. Torcida que conduz, eu voltei!".

Moral com o professor

Ao contrário do antigo treinador da equipe, Rogério Ceni, que não aprovava a vinda do atacante, o novo embalado comandante do tricolor Dorival Jr antes mesmo do anúncio do jogador, já havia confirmado interesse no próprio, e afirmou observação que a diretoria faria ao atacante.

“Ainda é cedo, o Pato para este momento a gente não tem como falar, porque está no processo e vai ter uma demora para estar totalmente recuperado fisicamente e temos que respeitar os prazos para a recuperação de uma lesão tão grave”.

Quando estreia ?

De acordo com o jornalista André Hernan, Pato deve começar a ser relacionado pela equipe para as partidas, em um prazo de 7 a 10 dias. E até quebrando a expectativa de muitos tricolores, diversas fontes afirmar que o atacante não será relacionado para a partida deste sábado, contra o Goiás pela oitava rodada do Brasileirão no Morumbi.