Em meio a jejum de vitórias, Palmeiras recebe Fortaleza pelo Brasileiro

Na tarde deste sábado, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam no Allianz Parque, às 16h, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palestra vive seu pior momento no ano, e precisa vencer para continuar brigando pelo G-4. O Tricolor de Aço vem de uma derrota, estando também próximo dos times que disputam uma vaga na Libertadores.

Palmeiras

Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras entra em campo para tentar espantar a má fase. Nos últimos oito jogos, apenas uma vitória, além da eliminação para o rival São Paulo na Copa do Brasil. Os torcedores alviverdes cobram por reforços e uma atitude mais incisiva dos jogadores, para mudar a situação. Atualmente na 6ª posição, com 25 pontos, o duelo de hoje é um confronto direto com o Fortaleza.

Abel Ferreira terá as voltas de Dudu e Rony, poupados no empate contra o Internacional, e Mayke, que cumpriu suspensão. Sendo assim, o treinador deve mandar a campo:

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Fortaleza

Derrotado em casa pelo Cuiabá na última rodada, o Leão do Pici está a apenas dois pontos do G-6, e pode se aproximar se vencer o Palmeiras. Contudo, terá dois desfalques importantes. Thiago Galhardo e Caio Alexandre, titulares, estão suspensos. Além deles, Pedro Rocha, Hércules e Tinga também estão fora, por lesão.

Assim, Lucas Sasha é o provável titular para substituir Caio, o que dará a Calebe a chance de atuar em uma posição mais ofensiva. Desta maneira, Pablo Vojvoda deverá escalar:

João Ricardo; Brítez, Titi, Benevenuto e Pacheco; Sasha, Zé Welison, Pochettino e Calebe; Marinho e Lucero

Arbitragem e Transmissão

Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, será o árbitro da partida. Maurício Coelho Silva Penna e Jorge Eduardo Bernardi serão seus assistentes, enquanto Igor Junio Benevenuto de Oliveira estará no comando do VAR.

O jogo terá transmissão do Premiere, e você pode também acompanhar pelo tempo real da VAVEL Brasil.