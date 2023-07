Em reestreia de Coudet, Bragantino e Internacional empatam sem gols pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (23), Bragantino e Internacional se enfrentaram no Estádio Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista. O confronto foi válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo foi movimentado, porém, com poucas chances efetivas de gol, o que resultou num 0 a 0.

Poucas chances

Jogando diante de seus torcedores, o Massa Bruta teve a primeira boa iniciativa ofensiva do duelo. Aos 5 minutos, após boa jogada ensaiada, Juninho Capixada cabeceou para fora.

A resposta dos gaúchos veio aos 15. Wanderson fez bela jogada e chutou rasteiro, mas Cleiton defendeu. No rebote, Alan Patrick mandou para o fundo das redes, mas estava em posição de impedido.

Aos 22, nova chegada dos donos da casa. Eduardo Sasha tabelou com Lucas Evangelista e arriscou finalização no canto esquerdo de Rochet. O arqueiro uruguaio voou para fazer a defesa, mas a bola foi para fora.

A primeira etapa prosseguiu com os sistemas defensivos levando a melhor. Ambos os times chegavam ao setor de ataque, mas encontrava dificuldades em produzir chances claras de gol. Assim, o primeiro tempo se encerrou sem bola na rede.

Placar em branco

O Bragantino voltou para o segundo tempo disposto à fazer diferente. Aos 2 minutos, Nico fez lambança na área e entregou para Lucas Evangelista. A bola sobrou para Vitinho, que chutou cruzado, mas ninguém colocou o pé.

O Colorado voltaria a chegar bem no ataque aos 9 minutos, quando De Pena cobrou escanteio para Wanderson, que chutou de primeira e parou em defesa de Cleiton.

O que se viu nos minutos seguintes, foi um cenário de trocação entre os times, que os goleiros aparecendo bem e fazendo intervenções.

Aos 35, o Bragantino conseguiu a principal chance da partida. Aproveitando rebote, o zagueiro Léo Ortiz soltou uma bomba na direção do gol, a bola explodiu no travessão. Assim, o duelo terminou com o placar em branco, 0 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Bragantino se encontra na 7ª posição, com 25 pontos. O próximo desafio dos paulistas será no sábado (29), às 18h30, quando visitam o Fortaleza.

Já o Internacional se encontra na 10ª colocação, com 23 pontos. A equipe volta à campo também no sábado, às 16h, quando recebe o Cuiabá.