Cuiabá aplica virada e vence Internacional no Beira-Rio

Na noite deste sábado (29), o Cuiabá venceu de virada o Internacional, por 2 a 1, em jogo pela 17ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Bustos anotou para o Colorado. Raniele e Deyverson orquestraram a vitória de virada do Dourado.

Tudo igual no placar

O jogo começou com a equipe Colorada tendo mais bola no pé e assim, ditando todo desenrolar da carruagem. Aos 15, Bustos pega uma sobra dentro da área e acerta um chute no ângulo do goleiro Walter, um golaço do Internacional. Na sequência, Pablo Ceppelini cobra falta na medida para Raniele, o volante aparece na segunda trave, sobe mais que a marcação e cabeceia no fundo do gol, igualando o placar.

Cuiaba vira e ganha o jogo

A partida recomeçou com o Colorado repetindo a mesma postura inicial, muita bola no pé e pressão. Aos dois minutos, Vitão recebeu cruzamento de Renê na área e cabeceou no travessão. Na sequência, Wanderson avançou pelo meio e soltou uma bomba no gol. Walter espalmou e o rebote sobrou para Bustos, que desta vez mandou por cima. Já o Cuiabá seguia chegando nos contra-ataques, mas sem conseguir finalizar.

Aos 20, Gabriel Mercado recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo. Em desvantagem, o Inter tentou pressionar mesmo e até acertou o travessão em chute de fora da área de Alan Patrick. Mas o time gaúcho deixou muitos espaços atrás, que o Cuiabá aproveitou bem nos minutos finais. No final, Deyverson tabelou com Denilson e chutou no canto para marcar o gol da virada do Cuiabá.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Cuiabá sobe para o oitavo lugar na tabela, com 25 pontos. Já o Inter segue com 23 pontos e cai para o 12º lugar, mas pode perder mais uma posição na sequência da rodada.

Próximos jogos

O Inter volta a campo na terça-feira (1), quando vai à Argentina encarar o River Plate, às 21h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já o Cuiabá recebe o Flamengo na Arena Pantanal, às 20h de domingo (6).