Flaco López desencanta, Palmeiras suporta pressão do Ceará e vence mais uma no Brasileirão

Na tarde do último sábado (30), o Palmeiras visitou o Ceará na Arena Castelão, na partida válida pela abertura do returno do Brasileirão, na 20ª rodada. E fora de casa o alviverde conseguiu a vitória, abrindo o placar com Dudu e ampliando com José López, que desencantou e marcou o primeiro. De pênalti, após ficar com um a menos, o Vozão empatou com Mendoza e fechou o placar em 2 a 1.

López desencanta e o líder vence mais uma!

A partida começou com o Ceará indo para cima do Palmeiras, logo com três minutos quando em dois lances seguidos Vina e Mendoza chutaram de fora da área, mandando a bola nas mãos de Weverton em ambas as vezes.

A resposta veio aos sete, com Dudu tirando defensores pela direita e batendo pro gol, mas nas mãos de João Ricardo. Com 23 Danilo cruzando e López conseguindo o cabeceio, mas por cima do gol.

Então aos 30 minutos de jogo Scarpa conseguiu ficar com a bola e bateu forte no gol, mas João Ricardo espalmou e salvou o Vozão. O porém foi que Dudu estava lá para pegar o rebote e abrir o placar para o Palmeiras.

Com 37 minutos Mendoza arriscou o chute de fora da área e mandou pelo lado esquerdo do gol.

A resposta para o lance de perigo veio aos 44 minutos, quando Danilo conseguiu – mesmo caindo – um passe para Scarpa, que dominou na intermediária e colocou para López arrancar e bater na saída de João Ricardo, fazendo o primeiro dele com a camisa alviverde!

Dudu abriu o placar para o alviverde (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No segundo tempo a situação do Palmeiras ficava melhor, pois aos cinco Richardson derrubou Dudu em um contra-ataque onde existia uma chance clara de gol. Por conta disso Daronco foi chamado ao VAR, revisou o lance e deu vermelho para o meia do Ceará.

O Palmeiras pressionava após ficar com um a mais e aos 11 Scarpa bateu de fora da área após o pivô de López, mandando a bola no travessão. Dois minutos depois Veiga foi quem chutou de fora da área, mas João Ricardo colocou por cima do gol.

Aos 23 Rigonato chutou de longe e obrigou Weverton a espalmar no canto direito, mandando para escanteio.

Com 26 minutos Dudu achou Scarpa na esquerda, que cruzou para o meio e a defesa tirou, onde houve um chute de Mayke quando a bola caiu na área, com Gómez desviando de letra, com a bola indo na trave e voltando para Murilo, que mandou pro gol, mas Gómez estava impedido.

Após isso, com 32 minutos, Danilo derrubou Vina na área e o juiz deu a penalidade máxima. Mendoza bateu no meio do gol, com Weverton saindo para o esquerdo, sem chances de defesa!

Com 40 minutos a pressão do Vozão surtia efeitos, quando uma bola foi cruzada na área e Rigonato desviou de cabeça, para Weverton ficar com ela em cima da linha, na última chance de perigo da partida.

Próximos jogos e classificação

Os dois times voltam suas atenções agora para os jogos de competições continentais. O Ceará joga pela Copa Sul-Americana, visitando o São Paulo às 19h15. O Palmeiras visita o Atlético-MG pela Copa Libertadores às 21h30. Os dois jogos são válidos pela ida das quartas de final das competições e serão na próxima quarta-feira (3).

O Palmeiras segue na liderança e soma agora 42 pontos, não podendo perder a posição na rodada, enquanto o Ceará fica na 13ª posição, com 24 pontos ganhos, podendo ainda descer na tabela.