Bahia encara Corinthians visando acabar com longo jejum de vitórias

Na noite deste sábado, às 18h30, o Bahia recebe o Corinthians, na Itaipava Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O confronto é de grande importância para os dois times, visto que ambos ocupam a parte de baixo da tabela, com o Alvinegro estando uma posição e dois pontos à frente do Tricolor de Aço.

Bahia

O Bahia atravessa um momento ruim, estando sem vencer há seis jogos. No período, foram três derrotas e três empates, somados à eliminação nas quartas da Copa do Brasil diante do Grêmio. Atualmente, o Tricolor soma 13 pontos, estando na 16ª posição, e sendo o primeiro time fora da zona da degola.

Para a partida contra o Corinthians, o técnico Renato Paiva não poderá contar com Kayky, que lesionou gravemente o joelho. Contudo, terá Rezende novamente à disposição, bem como Camilo Cándido e Gilberto, reforços que já podem ser escalados.

Desta forma, o Bahia deve iniciar com:

Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Ademir e Everaldo

Corinthians

O Timão vive um momento distinto do seu rival deste sábado. Classificado para a semi da Copa do Brasil e para as oitavas da Sulamericana, os comandados de Luxemburgo venceram os últimos cinco jogos. Contudo, pelo Brasileirão, também já estão há um mês sem vencer, estando em 15º lugar, com 15 pontos.

Após descanso dos titulares contra o Universitario, os principais jogadores do Alvinegro estão novamente à disposição. Entretanto, Roger Guedes está fora por suspensão, bem como a revelação, o volante Moscardo, que se recupera de cirurgia de apendicite.

Assim, o provável onze inicial do Corinthians é:

Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos ; Fausto Vera, Ruan Oliveira, Renato Augusto e Matías Rojas; Adson e Yuri Alberto

Arbitragem e Transmissão

O trio de arbitragem contará com André Luiz Skettino Policarpo Bento no comando do apito, assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Bruno Pereira Vasconcelos. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro será o responsável pelo árbitro de vídeo.

A partida terá transmissão pelo Premiere, bem como pelo tempo real da VAVEL Brasil.