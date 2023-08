Flamengo e Cuiabá se enfrentam pelo Brasileirão, visando manter fase invicta

Na noite deste domingo (6), em duelo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h (horário de Brasília). As duas equipes vÊm em uma ótima fase, mostrando um alto nível de futebol dentro de campo.

O Rubro-Negro vem de uma vitória, por 1 a 0, contra o OlImpia-PAR, no Maracanã, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, também chega com um triunfo, por 2 a 1, contra o Atlético-MG, fora de casa, ficando em 2º lugar (31 pontos) na tabela. Já o Dourado, também vem de um vitória pela competição nacional, por 2 a 1, contra o Internacional, no Beira-Rio, subindo para 9ª colocação (25 pontos), chegando embalado para o confronto.

Enquanto o Flamengo teve um duelo complicado no meio da semana, pelo torneio internacional. O time mandante, teve a semana livre de compromissos, para descansar seus atletas e poder treinar com mais calma para dar continuidade aos próximos jogos. Sendo assim, os visitantes podem poupar jogadores para esse confronto.

O retrospecto entre as duas equipes, é vantajoso para os cariocas, que chegam com três vitórias, um empate e nenhum triunfo cuiabano. O último confronto realizado entre os dois, ocorreu no Campeonato Brasileiro de 2022, com vitória rubro-negra, por 2 a 1, fora de casa.

Desfalques

Flamengo: O treinador argentino não terá Gabriel Barbosa e Arrascaeta que estão suspensos, o meia Erick Pulgar também fica de fora por uma lesão, enquanto os defensores Léo Pereira e Felipe Luís devem ser poupados da batalha.

Cuiabá: O comandante português tem apenas uma baixa para a partida, que é o zagueiro Vitão, fora por conta de uma lesão.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Pablo (Fabrício Bruno) David Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Éverton Cebolinha, Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS-FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-FIFA) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)