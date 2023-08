Com retorno da torcida à Vila Belmiro, Santos enfrenta Grêmio pressionado pelo Z-4

O Santos recebe o Grêmio na tarde deste domingo (20), às 16h, na Vila Belmiro. A partida será válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro,, contando com o retorno da torcida à Vila.

A partida marca o retorno da torcida do Peixe à Vila Belmiro, após quase dois meses longe, depois de uma derrota por 2 a 0 para o Corinthians, onde bombas foram jogadas no campo e então o Santos foi punido a jogar sem torcida.

O Santos é o primeiro time dentro do Z-4 com 18 pontos, empatado com o Bahia, quatro atrás do Goiás e quatro acima do Coritiba. O Grêmio do outro lado está na quarta posição, com 33 pontos, ficando um abaixo do Fluminense e um acima de Flamengo e Bragantino.

Fugindo do rebaixamento

Já dentro do Z-4, o Peixe tenta voltar a vencer após cinco jogos com dois empates e três derrotas. O último jogo disputado foi no domingo (13), fora de casa, em uma goleada para o Fortaleza, com gols de Machuca, João Basso, que marcou contra, Caio Alexandre e Bruno Pacheco.

Diego Aguirre não terá para essa partida os lesionados Felipe Jonatan, Sandry e Alison.

O provável time do Santos para a partida é: João Paulo, João Basso, Joaquim e Alex Nascimento; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Lucas Lima e Dodô; Mendoza e Marcos Leonardo.

Para ir à Libertadores!

Eliminado da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Flamengo na última quarta-feira (16), com gol de Arrascaeta, o Grêmio busca se manter no alto da tabela para voltar à Libertadores.

Renato Gaúcho não poderá usar Geromel, Jhonata Robert e Kanneman, todos lesionados, além de não ter Luis Suárez e Villasanti, suspensos.

O provável time do Grêmio para a partida é: Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê, Carballo, Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro.

Arbitragem e transmissão

Paulo Cesar Zanovelli da Silva será o árbitro da partida, tendo Luanderson Lima dos Santos e Celso Luiz da Silva como auxiliares, além de Emerson de Almeida Ferreira no comando do VAR.

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo e no canal de pay-per view Premiere, além do tempo real aqui na VAVEL Brasil!