No Maracanã, Vasco tenta seguir recuperação no Brasileirão recebendo Atlético-MG

Após uma briga longa judicialmente, o Vasco conseguiu a liminar e hoje (20), encara o Atlético-MG às 11h no Maracanã. A partida será válida pela 20ª rodada, a primeira do returno do Brasileirão.

Após ter São Januário interditado, o Vasco tentou levar o jogo ao Maraca por meio da justiça. Flamengo e Fluminense fizeram um pedido na justiça e derrubaram a primeira liminar que permitia o Vasco jogar no Maracanã. Então o Cruzmaltino tentou novamente na justiça e conseguiu a permissão para jogar no estádio, que já tem ingressos esgotados para a partida.

O Atlético está na 11ª posição, com 27 pontos, um abaixo de Cuiabá e São Paulo, além de dois acima do Cruzeiro. O Vasco, do outro lado, está na 19ª posição, com 13 pontos, três acima do lanterna América, um abaixo do Coritiba e cinco de Bahia e Santos.

Tentando se recuperar!

O Vasco chega para a partida após vencer o Grêmio por 1 a 0 no domingo (6), em casa, com gol de Vegetti e empatar fora com o Bragantino, na segunda-feira (14) saindo na frente com gol de Vegetti e levando o empate em gol de Gustavinho, em um início de recuperação na temporada.

Para essa partida Ramón Díaz não terá De Lucca e GB, ambos lesionados, além de estar de fora junto com Orellano, onde ambos estão suspensos. Por fim, Payet, reforço para a temporada, ainda não foi regularizado e segue sem poder atuar.

O provável time do Vasco para a partida é: Léo Jardim, Robson, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Serginho, Paulinho, Praxedes e Gabriel Pec; Vegetti.

Para subir na tabela!

O Atlético do outro lado vem para o jogo apenas com o Brasileirão para disputar no restante da temporada após cair na Libertadores para o Palmeiras. No domingo (13), já pelo Brasileiro, a vitória veio em casa sobre o Bahia, com gol de Paulinho.

Felipão, além de estar suspenso junto com Pavón, não terá para a partida Igor Rabello, Zaracho e Hyoran, todos lesionados.

O provável time do Atlético-MG para a partida é: Everson, Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Patrick; Paulinho e Hulk.

Arbitragem e transmissão

Braulio da Silva Machado será o árbitro da partida, tendo Nailton Junior de Sousa Oliveira e Kleber Lucio Gil nas bandeiras. O VAR terá comando de Rafael Traci.

Além do tempo real da partida aqui na VAVEL Brasil, o jogo terá transmissão pelo canal de pay-per view Premiere.