Sem vencer há quatro jogos, Vasco encara Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (6), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Grêmio no Estádio São Januário, às 16h (horário de Brasília). Os dois times vem de uma sequência sem vencer e esperam encontrar o caminho da vitória novamente.

O Gigante da Colina vem de uma derrota para o Corinthians, por 3 a 1, na Neo Química Arena, ficando na última colocação da competição nacional. Já o Tricolor Gaúcho vem de um empate sofrido, contra o Goiás, por 1 a 1, fora de casa, caindo para 4º lugar da tabela.

As equipes tiveram a semana livre de partidas, por conta dos duelos das competições internacionais que não estão disputando na temporada, assim podendo testar novas jogadas e chegarem preparados para o confronto deste final de semana.

Após confusão na torcida vascaína, o clube carioca vem jogando com os portões fechados, a diretoria até tentou entrar com recurso para esse jogo, mas sem sucesso. A STJD continua com a interdição para os torcedores, mas liberou a entrada de mulheres, crianças e pessoas com deficiência.

O retrospecto entre os dois clubes nos últimos cinco confrontos, é vantajoso para o time do sul, com três vitórias gremistas, 2 empates e nenhum triunfo dos cariocas. A última batalha ocorreu na série B do Campeonato Brasileiro 2022, terminando com uma vitória do tricolor, por 2 a 1, na arena do Grêmio.

Vasco: Ramón Díaz terá apenas um desfalque, o atleta Lucca que está afastado tratando de uma lesão.

Grêmio: O comandante Renato Gaúcho não conta com algumas ausências de peso, o zagueiro Kannemann passou por uma cirurgia na mão, os meias Pepê e Cristaldo também estão lesionados e ficam de fora das quatro linhas.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Miranda (Robson Bambu), Capasso, Léo, Pumita; Medel, Praxedes, Orellano, Lucas Piton; Figueiredo, Sebastián Ferreira. Técnico: Ramón Díaz

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Nathan (Ferreira); Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Evandro de Melo Lima (SP).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG).