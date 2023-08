Wesley Carvalho lamenta empate sofrido em Goiânia: “Fica parecendo um sabor de derrota e isso é ruim”

Na noite desta segunda (21), aconteceu o encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás e Athletico se enfrentaram no Estádio da Serrinha e empataram por 1 a 1.

Vitor Roque marcou um golaço para abrir o placar para os paranaenses, mas Alesson deixou tudo igual, já na reta final do jogo.

O Furacão mantém sequência invicta na competição e chega a seis rodadas sem perder. Entretanto, o clube rubro-negro acabou desperdiçando a chance de colar no G4. Na coletiva pós jogo, o técnico Wesley Carvalho analisou a partida.

"Nós conseguimos criar bastante no primeiro tempo, segundo tempo tivemos chance de ter ampliado com dois a zero. O adversário no primeiro tempo teve uma postura precavida, mais atrás, no segundo tempo resolveu saltar mais. Acabamos perdendo um pouco de pé na bola, um pouco de pressão e eles começaram a fazer muitas ligações. Então no momento que estávamos com a bola no nosso domínio, acabamos oferecendo o que era mais perigoso, o contra-ataque e uma bola longa do goleiro.”

Wesley analisa postura diferente do Athletico como mandante e visitante

O comandante também falou do fato do time ter posturas diferentes em jogos fora e dentro de casa.

"O Athletico fora de casa não tem um índice de aproveitando muito bom, isso é algo que comentamos no clube internamente e estamos trabalhando bastante quanto a isso. Buscando o resultado como nós jogamos na nossa casa.”

Ao ser perguntado sobre os retornos dos meias Christian e Alex Santana, ele atualizou a situação dos atletas.

"O Christian ainda vai demorar um pouquinho, o Alex já está no campo e tem previsão de treinar com o grupo. Talvez o Christian só depois da data Fifa."

Agenda

O Goiás volta a campo contra o Corinthians no sábado(26), às 21h, na Neo Química Arena. Já o Athletico recebe o Fluminense no domingo(27), às 18h30, na Ligga Arena. Os jogos são válidos pela 21ª rodada do Brasileirão.