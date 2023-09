Atuação de gala de Bruno Henrique garante triunfo do Flamengo sobre o Botafogo

Nesse sábado, com início atrasado em quinze minutos, Botafogo e Flamengo duelaram o “clássico da rivalidade” pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

Em clássico quente, o Flamengo levou a vitória, por 2 a 1, com gols de Marlon Freitas (contra) e Bruno Henrique. Victor Sá descontou para os mandantes.

Apesar do resultado, o Botafogo se manteve na primeira colocação, com 51 pontos e o Flamengo, com a vitória, subiu para a terceira colocação, com 39 pontos.

Primeira etapa agitada

Apesar do retorno de Tiquinho Soares, o Rubro-Negro foi quem começou à frente na partida. Logo no primeiro minuto, Wesley foi acionado pela direita e cruzou para Bruno Henrique. Marlon Freitas se antecipou para cortar o passe, mas acabou empurrando a bola para o próprio patrimônio, marcando um gol contra bizarro.

Apesar do baque inicial, o líder do campeonato não se abateu e foi ao ataque. O alvinegro emplacou uma pressão em busca do empate.

Aos 19, após cobrança de lateral, Gabriel Pires cruzou, Tiquinho Soares ganhou entre dois zagueiros e a bola sobrou para Victor Sá, que cortou Gerson e acertou um foguete no ângulo de Matheus Cunha, empatando o clássico.

O jogo seguiu tirando o fôlego dos torcedores, com chance de ambos os lados. Para o Fogão, Tiquinho Soares acertou um sem pulo, que superou Matheus Cunha, mas Fabrício Bruno salvou em cima da linha.

O Mengão respondeu com Bruno Henrique, que ganhou de Adryelson, e tentou uma cavadinha em Lucas Perri, mas a finalização veio sem força.

Assim, Rapahel Claus apitou o final do primeiro tempo, marcado pela altíssima velocidade de ambas as equipes e também por muito equilíbrio.

Mais emoção

O segundo tempo seguiu na mesma voltagem do primeiro. No começo, aos 48, Bruno Henrique marcou um golaço, por cobertura, mas que acabou sendo anulado por impedimento do atacante.

Os mandantes responderam com Victor Sá. Acionado pela esquerda, o atacante finalizou cruzado, levando perigo ao gol flamenguista, mantendo o jogo “lá e cá”.

Bruno Henrique estava dando dores de cabeça à JP Galvão desde o início da partida. Aos 73, o atacante marcou outro golaço, dessa vez, válido, após cortar o lateral e bater no ângulo, abrindo novamente vantagem para o Flamengo.

Após o gol, o Botafogo novamente se lançou ao ataque. Nos acréscimos, o goleiro Lucas Perri foi à área e tentou o empate, mas não conseguiu evitar a primeira derrota da equipe em casa no campeonato, que havia vencido os onze jogos anteriores em seus domínios.

Calendário

O Botafogo volta a campo no sábado (16), quando vai a Belo Horizonte, enfrentar o Atlético-MG. Já o Flamengo, recebe o Athletico-PR, em casa, na quarta-feira (13). Ambos os jogos serão válidos pela 23ª rodada do Brasileirão.