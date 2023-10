"Quando estamos a competir em 100%, podemos ganhar de qualquer equipe", diz Abel após derrota para o Santos

Na tarde deste domingo (08), o Palmeiras veio à Arena Barueri e, de virada, foi derrotado pelo Santos por 2 a 1. O clássico aumenta a sequência de resultados negativos do Verdão, que além de ter sido eliminado pelo Boca Juniors na última quinta-feira (05), pela seminal da Libertadores, chega a marca de cinco jogos consecutivos sem vitórias, totalizando três derrotas e dois empates.

Após o clássico, o técnico Abel Ferreira foi firme e disse que houveram jogadores que pediram para serem negociados por não suportarem a pressão e ameaças por parte da torcida.

"Se olharem para o plantel que iniciou o ano... Saiu o Jorge, Kuscevic, Wesley, Danilo, Scarpa, Merentiel, Veron, Tabata e Navarro. Alguns saíram porque não aguentaram a pressão de jogar aqui. Vieram "professor, eu não quero jogar mais nesse clube. Minha família está sendo ameaçada. Eu tenho que entender. Futebol não é isso", disse Abel.

Questionado pelo repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, Abel comentou sobre como preservar o lado mental dos atletas em um momento tão duro para o grupo e afirmou que quando o Palmeiras "está a competir em 100%, pode ganhar de qualquer equipe":

O comandante também foi direto ao comentar sobre o gol de Gustavo Gómez, anulado por impedimento após assistência de Flaco López.

"Pena foi que o López não assumiu o lance para ele próprio, deveria ter sido egoísta. As decisões são dos jogadores... Se passam, não passam, driblam, não driblam. Mas, assim como no último jogo, eu sou o responsável. Quer no último jogo, quer nesse, eu assumo total responsabilidade pelo que se passa dentro de campo. Sempre foi assim", finalizou Abel.

Endrick fala do mental do Palmeiras após eliminação para o Boca Juniors

Ainda no gramado, Endrick também falou sobre o momento da equipe e analisou o lado o mental do elenco alviverde após a eliminação diante do Boca.

"Vocês sabem que ser desclassificado não é fácil, principalmente para mim, porque sei que ano que vem não vou estar aqui, queria ter conquistado esse título. Todos nós estamos tristes e estamos recuperando bem, já estávamos treinando depois de 24 horas e não é fácil, mas estamos nos recuperando bem, vamos voltar melhores", disse o camisa 9.

O Palmeiras volta a campo no próximo dia 19, diante do Atlético-MG, em casa, pelo Brasileirão. A equipe liderada por Abel se encontra na 4ª colocação, estando 11 pontos atrás do líder Botafogo.