Atacante Julián Palacios reforça confiança após derrota do Goiás em jogo maluco: "Não vamos cair"

Neste sábado (7) ocorreu um dos melhores jogos dos últimos anos no Campeonato Brasileiro,, com o Bahia prevalecendo no final e anotando 6 a 4 diante do Goiás. Jogo com duas viradas, seis gols só no primeiro tempo e com direito a hat-trick de Everaldo, partida válida pela 26ª rodada no estádio da Serrinha não será esquecida com facilidade.

Ambas equipes correm sérios riscos de rebaixamento, porém o time baiano respira ares minimamente mais puros. O Verdão do Centro-Oeste dormirá essa rodada dentro do Z-4 na 18ª colocação com 27 pontos e terá a Data Fifa para trabalhar o elenco antes do confronto contra o São Paulo dia 18 que ocorrerá novamente nos domínios da equipe goiana.

Após o duelo contra o Bahia, o atacante Julián Palacios comentou em entrevista sobre qual fator prejudicou o time na partida. "Faltou concentração durante os 90 minutos, foi um jogo difícil . Jogamos bem, mas faltou concentração e no final pagamos caro." O jogador também falou sobre o futuro do time dentro do campeonato e afirmou que não serão rebaixados: "Agora é trabalhar, estar mais concentrado, pois daqui para frente teremos jogos muito difíceis e necessitamos somar pontos... E só mais uma coisa, o Goiás não vai cair. Tenho muita confiança que o Goiás não vai cair."

Sequência

Agora o Goiás precisa secar o Santos no clássico contra o Palmeiras neste domingo (8), pois o time do litoral de São Paulo também possui os mesmos 27 pontos, assim como o Vasco.

A equipe goiana, além do duelo em casa contra o São Paulo, terá dois jogos fora de casa nas próximas três rodadas, contra Cuiabá e Fluminense. Longe do estado de Goiás, o Verdão tem a décima melhor campanha com 12 pontos conquistados em 13 jogos. Os goianos, porém, estão atravessando um momento ruim na temporada, cinco empates e dois derrotas nos últimos sete jogos. A última vitória da equipe foi dia 13 de agosto contra o América-MG jogo que aconteceu na Arena Independência.