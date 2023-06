Palmeiras recebe Coritiba para encurtar distância do líder

No início da noite deste domingo (04), às 18h30, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Allianz Parque, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

Por ter classificação garantida na Copa do Brasil e encaminhada na Copa Libertadores, o Palmeiras chega ao confronto deste domingo (04) com a confiança em alta. No Brasileirão, o Porco é o terceiro colocado, com dezesseis pontos, o destaque negativo fica para o jejum de três partidas sem vencer no campeonato.

O Coritiba foi eliminado na Copa do Brasil em fase anterior, portanto só disputa o Campeonato Brasileiro. Na competição, o Coxa ocupa a lanterna do campeonato, com apenas três pontos. O time é o único que ainda não venceu na competição, e na temporada, o Coritiba não triunfa há 14 partidas.

Abel Ferreira tem desfalque doloroso

Raphael Veiga está suspenso e não poderá atuar, o meia se junta a Marcos Rocha, Atuesta, Murilo e Rafael Navarro que também desfalcam a equipe, estes quatro por lesão. A expectativa é que Artur volte a figurar entre os titulares, visto que na Copa do Brasil ele não pode atuar por já ter defendido o Bragantino; pelo meio de campo, Bruno Tabata deve ser o escolhido para substituir Veiga.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Richard Ríos); Dudu, Artur e Rony.

Zago tem retornos importantes para o duelo

Pelo Coxa Branca, as boas notícias ficam por conta de Zé Roberto e Marcelino Moreno, que estão de volta à equipe e se tornam opção para começar jogando. Alef Manga foi reintegrado ao elenco profissional, mas deve apenas começar no banco de reservas.

Kaio César deve ir para o banco de reservas por ter sentido um mal-estar na última partida.

Provável escalação: Gabriel; Kuscevic, Henrique e Bruno Viana; Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Jamerson; Robson e Zé Roberto.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): ​​​​​​​Edina Alves Batista (Fifa/SP)