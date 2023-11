Na luta contra o rebaixamento, Coritiba e Goiás medem forças no Brasileirão

Neste domingo (05), Coritiba e Goiás se enfrentam em duelo válido 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Couto Pereira às 18h30 pelo horário de Brasília. As duas equipes vêm de derrota na competição, o Coxa perdeu em casa para o Grêmio por 2 a 1 e o Esmeraldino foi superado pelo RB Bragantino pelo placar de 2 a 0 no Estádio da Serrinha, portanto os times precisam urgentemente da vitória para continuarem a luta contra o rebaixamento.

Tudo ou nada para o Coxa

O Coritiba vive uma situação pior em relação ao seu adversário, a equipe paranaense é o atual vice lanterna do Brasileirão com apenas 23 pontos conquistados. Outra marca negativa é que o time possui a pior defesa do campeonato com 66 gols sofridos em 31 jogos e, também, é o pior mandante entre os 20 clubes. Apenas 12 pontos jogando em casa, sendo três triunfos, três empates e nove derrotas.

A última vitória coxa branca em seus domínios foi há mais de um mês atrás, quando eles ganharam de 2 a 0 do arquirrival Athletico Paranaense. O Verdão do Paraná terá uma baixa de peso para o duelo, o centroavante argelino Islam Slimani foi expulso no duelo contra o Grêmio e não jogará contra o Goiás. Por outro lado, Natanael cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estará à disposição do técnico Tiago Kosloski.

Provável escalação do Coritiba: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; William Farias, Sebastian Gomez e Matheus Bianqui; Robson, Garcez e Marcelino Moreno. Técnico: Tiago Kosloski

Esperança goiana

O Verdão do Centro-Oeste também vive situação delicada na temporada, na qual o time possui 32 pontos e se encontra na 18ª posição. O Esmeraldino é o sexto pior visitante com 13 pontos ganhos em 15 jogos. Depois de vencer o São Paulo, a equipe vem de quatro partidas sem vencer, duas derrotas e dois empates.

O último triunfo goiano fora de casa foi no dia 13 de agosto quando derrotou o América MG por 1 a 0, no Independência. O argentino Julian Palacios será desfalque por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do RB Bragantino, a boa notícia é a volta do zagueiro Bruno Melo depois de cumprir suspensão.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Guilherme Marques, Willian Oliveira, Morelli e Vinícius; Allano e Matheus Babi. Técnico: Armando Evangelista

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)