Livre no mercado, Yotún entra na mira da MLS, Argentina, Brasil e clubes mexicanos

De férias na Colômbia, o volante peruano Yoshimar Yotún (31) está próximo de acertar com um novo clube para 2022. Ex-jogador do Cruz Azul e com breve passagem pelo Vasco, o atleta da seleção peruana coleciona propostas do futebol sul e norte-americano.

Segundo o jornalista Nick Negrini, Yotún está próximo de retornar ao Orlando City, clube da MLS na qual defendeu durante 2017-18. Além do mais, o jogador também estuda propostas do Toluca e Atlas, ambos do México, Boca Juniors e segundo o jornalista Carlos Córdova, também tem uma oferta do Brasil.

Por fora, Fabrizio Serra, jornalista argentino, garante que o Racing de Avellaneda também possui interesse em Yotún. Sua equipe de origem, o Sporting Cristal também vê com bons olhos sua contratação, mas os valores de salário não são acessíveis.

Em alta

Yotún esteve nas últimas quatro temporadas no Cruz Azul. Após marcar dois gols na Copa América, o volante voltou a ser cobiçado por equipes maiores, ao exemplo do Boca Juniors.

No México, Yotún recebia cerca de 430 mil dólares (R$2.484) e até então o jogador se encontra em Cali, na Colômbia.