Grêmio melhora retrospecto contra equipes do G-4 com vitória sobre Flamengo

O Grêmio venceu o Flamengo de virada pelo placar de 3 a 2 na noite da última quarta-feira (25), na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória significou uma mudança, por mais que pequena, no retrospecto do Tricolor Gaúcho contra as equipes do G-4 (Botafogo, RB Bragantino, Flamengo e Palmeiras).

Até aqui, os comandados de Renato Gaúcho já enfrentaram todos esses adversários por duas vezes no campeonato, com exceção do líder Botafogo. Foram sete jogos, com apenas duas vitórias, um empate e quatro derrotas, somando sete pontos de 21 possíveis, um aproveitamento de 33,33%.

Casa Resultado Fora Grêmio 0 x 2 Botafogo Grêmio 3 x 2 Flamengo Grêmio 3 x 3 RB Bragantino Grêmio 1 x 0 Palmeiras Flamengo 3 x 0 Grêmio Bragantino 2 x 0 Grêmio Palmeiras 4 x 1 Grêmio

O Tricolor pode melhorar esse aproveitamento caso vença o Botafogo daqui quatro rodadas, quando os dois se enfrentam no Nilton Santos, dia 9 de novembro, às 20h, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A.

Grêmio segue vivo na briga pela Libertadores

Apesar do retrospecto ruim contra equipes do pelotão da frente, a vitória garantiu uma sobrevida à equipe na busca por uma vaga direta na Libertadores de 2024. Agora com 47 pontos, o Grêmio aparece na sexta colocação, apenas três pontos atrás do Flamengo, quarto colocado.

A briga, porém, é dura. Sete times brigam por três vagas (considerando que o Botafogo já tem vaga praticamente garantida).

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Saldo 2º RB Bragantino 52 29 14 15 3º Palmeiras 50 29 14 23 4º Flamengo 50 29 14 9 5º Athletico-PR 48 29 13 10 6º Grêmio 47 29 14 4 7º Atlético-MG 46 29 13 11 8º Fluminense 45 29 13 4



No momento, o Grêmio vai garantindo uma vaga na fase Pré-Libertadores. Caso vença o próximo jogo, que será fora de casa contra o América-MG, e contar com tropeços de Athletico e Flamengo ou Palmeiras, o Tricolor entra no G-4 de vez.

Tabela até o fim do campeonato tem apenas dois confrontos diretos

Em reta final de Brasileirão, os confrontos diretos são sempre uma possibilidade de recuperar pontos perdidos. Nesse sentido, o Grêmio tem a lamentar, já que joga apenas contra Atlético-MG e Fluminense até o fim do campeonato.