Com sonhos opostos, Botafogo e Santos se enfrentam pelo Brasileirão

Em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Santos se enfrentam no estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília). Ainda sonhando com o título, a equipe carioca só pensa nos três pontos para este duelo. Já a situação do Peixe é complicada, já que enxerga os times de baixo vencendo e vem se aproximando da zona de rebaixamento novamente.

As equipes recentemente completaram 100 partidas disputadas entre si, o último confronto terminou empatado em 2 a 2, na Vila Belmiro, ainda no primeiro turno. Quem leva a melhor no histórico é o Peixe, que venceu 40 vezes contra 30 vitórias do Glorioso. O duelo já terminou empatado 30 vezes.

Título, ainda dá?

O Botafogo vem de uma sequência de sete jogos sem vencer, mesmo assim, ainda está apenas um ponto atrás do líder Palmeiras. Hoje, o Glorioso soma 61 pontos na classificação e ainda sonha com a possibilidade do título que não vem desde 1995. O time vem de um empate em 2 a 2 contra o Fortaleza, no Castelão, partida que marcou a estreia de Thiago Nunes, novo treinador da equipe.

O treinador pode ter problemas para montar a equipe para o confronto. Marçal, com dores no pé, é dúvida. Hugo, seu substituto imediato, está suspenso. Com isso, se tiver que sacar Marçal, terá que improvisar alguém na lateral-esquerda.

Provável escalação

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Em busca da permanência

Por incrível que pareça, o Santos vive melhor fase que seu rival Botafogo. O Peixe não sabe o que é perder há seis partidas, com três vitórias e três empates. Marcelo Fernandes, comandante alvinegro deseja manter a boa sequência até o final do campeonato. O Alvinegro Praiano ocupa a 15a posição na tabela, com 42 pontos somados, hoje lutando contra o rebaixamento só os três pontos interessam.

Ao contrário de Thiago Nunes, Marcelo Fernandes conta com reforços para o duelo. Soteldo, que volta ao Peixe após servir a seleção venezuelana, e Marcos Leonardo, que passou a data Fifa treinando junto da seleção brasileira sub-21 , em São Paulo. Porém, conta com a baixa de Rincón, que acabou se lesionando, servindo a Venezuela.

Provável escalação

João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)