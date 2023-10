Ceará vence Sport e complica vida do rival na Série B

Em um jogo repleto de oportunidades para ambos os lados, o Ceará recebeu o Sport na sexta-feira (27). Com um placar de 2 a 1, incluindo um gol espetacular de voleio de Chay, a equipe cearense pôde finalmente relaxar.

Com uma alternância eletrizante de domínio, o início do duelo nordestino foi marcado por ótimas chances para ambos os times. Foi então que Chay, em um escanteio perfeitamente cobrado por Jean Carlos, surpreendeu a todos com um voleio espetacular que resultou no gol do Rubro-Negro. Denis se esforçou, mas a bola acabou nas redes.

Diferentemente das oportunidades recentes, em que a equipe pernambucana saiu atrás no placar, o Sport empatou o jogo minutos depois. Em uma jogada rápida de Nathan pela esquerda, o ponta se livrou da marcação e tocou para Jorginho, que, sem marcação, empurrou a bola para o gol.

Após o início movimentado, a temperatura do jogo caiu, embora Denis tenha realizado defesas milagrosas. No segundo tempo, em um belo chute de longa distância do meio-campista Jean Carlos, em uma cobrança de falta, o Ceará assumiu definitivamente a liderança no placar.

Noite mágica de Denis

Apesar da derrota, Denis teve uma atuação impressionante no Castelão. Durante o primeiro tempo, defendeu três bolas perigosas. Já na segunda etapa, o goleiro, ex-Tricolor Paulista, impressionou a todos ao realizar uma defesa sensacional em um chute do atacante Saulo Mineiro.

Situação na tabela

Com a vitória, o time cearense alcança a 11ª posição com 46 pontos, afastando de vez os riscos de rebaixamento. Por outro lado, a equipe pernambucana está na vice-liderança, mas pode terminar a rodada na terceira posição em caso de vitória do Atlético Goianiense, que enfrenta o Vila Nova neste sábado (28), às 19h (horário de Brasília)

Próximos Compromissos

O Ceará volta à campo no próximo sábado (04), às 17h10 (horário de Brasília), para visitar o Botafogo de Ribeirão Preto em jogo válido pela 35ª rodada da Série B.

Já o Sport também viajará para São Paulo, visitar o Mirassol na próxima sexta-feira (03), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia.