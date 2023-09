Chapecoense recebe Ceará buscando fugir do Z-4 da Série B

Neste sábado (23) às 17h, a Chapecoense recebe o Ceará, na Arena Condá, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O Verdão do Oeste chega para a partida ocupando a 17ª posição do campeonato, com 27 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O seu rival Avaí, é o primeiro time fora do Z-4, com 30 pontos.

A chape não vence há quatro partidas, tendo conquistado somente dois pontos em doze possíveis, se complicando na briga para se manter longe da Série C.

Já o Vozão, ocupa atualmente a 10ª posição, com 41 pontos, despreocupado com o rebaixamento, porém, longe do sonho do acesso à primeira divisão.

Nas últimas cinco partidas, dois empates, duas vitórias e uma derrota. Contudo, esta última, a mais recente, foi uma goleada sofrida contra o Novorizontino, por 4 a 1, um grande balde de água fria nas esperanças alvinegras.

Para esta partida, os visitantes podem se agarrar no retrospecto recente, que mostra vantagem cearense. Nas últimas quatro partidas, disputadas na série A, duas vitórias do Ceará, um empate e uma vitória da Chape. Neste ano, no primeiro turno, vitória do Ceará por 2 a 0, gols de Vitor Gabriel e Jean Carlos.

Prováveis escalações

Chapecoense

Airton, Bruno Leonardo, Victor Ferraz, Lucas Freitas, Tomas Bastos e Fabiano; Marcinho, Gustavo Cazonatti e Marco Antônio; Kayke Rodrigues e Giovanni Confreste.

Técnico: Claudinei Oliveira

Ceará

Bruno Ferreira, Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Danilo Barcelos; Jean Carlos, Léo Santos e Guilherme Castilho; Chrystian Barletta, Erick e Saulo Mineiro.

Técnico: Vágner Mancini