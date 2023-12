Paulo Autuori agradece o apoio da torcida, mas lamenta gols perdidos: "Poderíamos estar em uma posição diferente"

Em um jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 contra o Athletico no Mineirão. O time de Paulo Autuori sofreu um gol de Vitor Roque no segundo tempo, desperdiçou um pênalti com o atacante Bruno Rodrigues, mas conseguiu o empate com Matheus Pereira.

Com o empate, o Cruzeiro foi para 45 pontos, ocupando a 14ª colocação e ficando a 4 pontos do Bahia, que está na zona de rebaixamento. Já o Athletico chegou a 53 pontos, ocupando a 8ª colocação, mas não tem mais chances de se classificar para a próxima Copa Libertadores.

Paulo Autuori comentou sobre a ineficiência do ataque celeste:

"O problema não é de agora, o Cruzeiro podia estar nadando de braçada. O que gera a continuidade? O processo, e ele permite entender as falências ao longo da competição. Saio daqui orgulhoso dos jogadores pela maneira como jogaram. Não há ninguém que possa falar da velocidade e das chances de gols; perdemos um pênalti. A leitura é fácil de fazer. Não falhamos na criação, temos velocidade e utilizamos bolas no espaço. Falhamos na finalização. Essa análise não vai mudar em dois jogos."

Autuori também afirmou que a equipe poderia ocupar uma posição melhor na tabela:

"Se tivéssemos sido mais eficazes, estaríamos em uma posição diferente no campeonato. Foi assim com o Zé Ricardo e Pepa. São coisas que impactam negativamente."

Foto: Staff Imagens/Cruzeiro

O diretor técnico do Cruzeiro também elogiou a torcida e fez críticas às torcidas organizadas:

"Futebol é isso, essa é a atmosfera do futebol, porque não se tem, porque aqueles que não são torcedores. Isso tem que ficar claro. Ninguém fala isso com receio, e eu vou falar toda vez que for possível, porque é a voz de um profissional de futebol. O torcedor quer ver o time com ideias, jogando bem e, no final, oferecer ao nosso torcedor que merece muito isso. Eles viram seu clube quase afundar. Imagina uma torcida dessa, acostumada a ganhar, sem clube pra torcer. Isso se passou, é uma realidade. Então, o torcedor é assim, e temos que trabalhar para dar alegria a eles. A alegria se dá tendo atitude. Porque quando não se ganha, mas se joga bem e tem atitude, o torcedor reconhece. E meu muito obrigado ao torcedor do Cruzeiro, os verdadeiros torcedores, não esse 'bando' que anda aí fazendo coisas e que não permite aos verdadeiros torcedores de estarem com o time nos momentos difíceis. O torcedor pode saber que vamos honrar demais o clube, a camisa, e que daremos um passo sólido em 2024."

Próximos compromissos:

Depois do duelo contra o Furacão, o Cruzeiro visitará o Botafogo pela 37ª rodada, no domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Athletico enfrentará o Santos, também no domingo (3), às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba.