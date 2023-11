Visando espantar as chances de rebaixamento, Cruzeiro recebe Athletico-PR no Mineirão

Na noite desta quinta-feira, Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam em duelo válido pela 36a rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 20h (de Brasília). A equipe celeste vive momento delicado na competição e conta com os três pontos para respirar na tabela. Enquanto o Furacão quer voltar a vencer para reacender o sonho da classificação para a próxima Libertadores.

Para espantar o fantasma da B

O Cabuloso vem de uma vitória heróica na última rodada, onde venceu o Goiás, com gol de Robert, no apagar das luzes e levou os três pontos para casa. O time mineiro ocupa a 14a posição na tabela, com 44 pontos, caso vença, praticamente se livra do rebaixamento. Além disso, a Raposa conseguiu um efeito suspensivo e joga diante de sua torcida no Mineirão, que é peça fundamental para a permanência.

O treinador da equipe, Paulo Autuori conta com dois reforços para o duelo, Nikão e Arthur Gomes. Porém, o treinador conta com o desfalque do atacante Wesley, que lesionou o ombro esquerdo e não joga mais em 2023, em virtude da cirurgia. Lucas Silva é dúvida no meio de campo, caso não tenha condições de iniciar a partida, quem vai a campo é Ian Luccas.

Provável escalação

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Lucas Silva (Ian Luccas), Mateus Vital e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes.

Sonhando com a vaga

A equipe comandada por Wesley Carvalho não vive momento fácil na competição. Sem vencer há seis partidas, o treinador Rubro-negro viu o time perder força na tabela e precisa recuperar o ânimo do grupo para a reta final. Hoje, o Furacão ocupa a oitava colocação no campeonato, com 52 pontos somados. Para se classificar direto para a competição continental o clube catarinense depende de cenário improvável, que é vencer as três últimas partidas e contar que Grêmio e Bragantino somem apenas mais um ponto.

O treinador conta com importantes baixas no time, Cannobio, que após retornar da seleção uruguaia sentiu o músculo adutor da coxa e Esquivel que está com sintomas de Pubalgia, também após de representar seu país. Por outro lado, Kaíque Rocha, Rômulo e Alex Santana, recuperados de lesões na coxa, voltam a ficar à disposição.

Provável escalação

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Vinícius Kauê (Matheus Felipe); Cuello, Erick, Fernandinho, e Christian; Vitor Bueno, Zapelli e Willian Bigode.

Retrospecto

Na história do confronto as equipes já se enfrentaram 64 vezes. Quem leva a melhor é o Cruzeiro, com 26 vitórias, contra 17 do Athletico-PR e outros 21 empates. Os times protagonizaram um jogaço na última vez que se enfrentaram, 3 a 3 na Arena da Baixada, ainda pelo primeiro turno do Brasileirão.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR/Fifa-RS)