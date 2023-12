Flamengo recebe o Cuiabá na expectativa de encostar na liderança

Na tarde deste domingo (03), o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã, às 16h, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os cariocas o jogo é a última esperança de conquistar o título do campeonato. O time está três pontos atrás do líder Palmeiras. Já o Cuiabá joga para garantir a sua vaga na Copa Sudamericana.

Para os torcedores que não irão para o Maracanã, o jogo será transmitido em dois lugares: TV Globo - nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, AC, AL, AM, AP, DF, ES, RO e RR, e cidade de Juiz de Fora (MG) - e no Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil.

O apito estará sob a responsabilidade de Rodrigo Jose Pereira de Lima-PE. Ele será auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA, Francisco Chaves Bezerra Junior-PE e Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho-PE. O VAR estará sendo operado por Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE.

Como chega o Flamengo

Na última rodada, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético-MG, por 3 a 0, no Maracanã. Na ocasião, os gols do time mineiro foram marcados por Paulinho, Edenilson e Rubens.

Para o jogo de hoje, o técnico Tite terá a volta de Varela, que cumpriu suspensão na última rodada e fez muita falta ao time do ex-treinador da seleção brasileira. Além dele, o Varela treinou como titular e deve iniciar o jogo.

Desta forma, Tite deve escalar o seguinte Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo (Bruno Henrique) e Pedro.

Como chega o Cuiabá

O último duelo da equipe foi contra o Internacional, na Arena Pantanal. O resultado não foi positivo: o jogo acabou 2 a 0 para o time gaúcho.

Para o confronto de hoje, o treinador Antonio Oliveira não aponta nenhuma mudança em relação ao time que iniciou contra o Internacional. Desta forma, o time que deve ir a campo é: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.