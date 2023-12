Bahia perde para o lanterna América-MG e se complica na luta contra rebaixamento

Com os resultados das partidas deste domingo (03), o Bahia permanece na 17ª posição do campeonato brasileiro com 41 pontos e não depende apenas de si para se manter na série A, mas ainda segue com chances de escapar da série B por causa dos deslizes de Vasco e Santos na rodada.

Já o América-MG que estava há 14 partidas sem vencer e já está rebaixado há algumas rodadas para a segunda divisão do campeonato com somente 24 pontos em 37 rodadas, não perdia há 3 jogos em casa contra o Bahia no brasileirão série A e manteve sua invencibilidade.

O time baiano não marcou nenhum gol em 8 de seus últimos 11 jogos fora de casa e conseguiu abrir o placar na Arena Independência em Minas Gerais mas perdeu por 3 a 2 de virada e vai para a última partida do campeonato no Z4.

Primeiro tempo

O tricolor baiano saiu na frente no placar com gol de pênalti marcado por Everaldo após Matheusinho fazer o corte com o braço esquerdo. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não hesitou e logo marcou a penalidade máxima. Everaldo cobrou o pênalti no canto esquerdo mas o goleiro cai para a direita aos 26’ minutos do primeiro tempo.

Logo em seguida, aos 29’ minutos, o time mineiro reage e empata o jogo após cobrança de escanteio pela esquerda. O zagueiro Ricardo Silva se antecipa para pequena área e cabeceia com força deixando tudo igual no placar.

Ainda na primeira etapa, o coelho vira o placar com Renato Marques e assistência de Lucas Kal. A bola vem rasteira de fora da área e morre no cantinho direito do goleiro Marcos Felipe.

O primeiro tempo foi animado. A torcida do já rebaixado América-MG vibra com a virada e como desempenho do time que, apesar do pênalti cometido, continuou no ataque em busca do terceiro gol.

Segundo tempo

Rogério Ceni decidir ir com força total para os finais 45 minutos e substitui o zagueiro Vitor Hugo pelo atacante Ademir. Porém, nos minutos iniciais da segunda etapa, o Bahia sofreu o terceiro gol novamente com Renato Marques. O tricolor reduziu com Ademir que mesmo com pouco ângulo manda pra rede. O atacante desperdiçou outras possíveis 3 oportunidades de empatar.

A briga para fugir da última vaga do Z4 está disputadíssima e após os jogos de domingo termina com o time do Santos com 43 pontos e 11 vitórias na 15ª posição e Vasco com 42 pontos, 11 vitórias e na 16ª colocação logo acima do Bahia.

Cartões

O primeiro cartão amarelo acontece no início do segundo tempo para o lateral-esquerdo Marlon após puxada brusca em Ademir.

Matheusinho recebe cartão vermelho e é expulso da partida após falta em cima de Biel do Bahia. Penalti não foi efetivado após análise do árbitro de vídeo. Jory é advertido com amarelo após dificultar o seguimento do jogo.

O Bahia volta a campo contra o Atlético-MG e a próxima partida do América-MG será contra o Goiás, ambas partidas acontecem na próxima quarta-feira (6) pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2023.