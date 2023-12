Após derrota para o Palmeiras, Fernando Diniz planeja fim de ano do Fluminense: "Tem que se preocupar com a semifinal do Mundial"

Na tarde deste domingo (03), Palmeiras e Fluminense se enfrentaram no Allianz Parque em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão levou a melhor e venceu pelo placar mínimo com gol de Breno Lopes, ainda na etapa inicial.

Atual campeão da Libertadores, o Tricolor Carioca fechou a rodada em 7º lugar com 56 pontos somados. Vale ressaltar que no dia 18 de dezembro, o Flu tem compromisso marcado pelo Mundial de Clubes, sediado em Jidá, Arábia Saudita. O adversário será o vencedor do embate entre Al-Ittihad, campeão local e Auckland City (Nova Zelândia).

Após o apito final, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, concedeu coletiva de imprensa no estádio palmeirense. Ao longo das respostas, o treinador comentou sobre o gramado da casa alviverde e projetou a disputa do Mundial.

“A gente vai procurar fazer o melhor que a gente pode, se a gente muda aquilo que fazemos como rotina, a sua chance de se fragilizar é muito maior. Tem que se preocupar inicialmente com a semifinal, que vai ser um adversário duro. O futebol hoje mudou muito, o poder econômico da liga árabe é muito forte, tem jogadores de nível mundial. Time do Egito também muito forte, times mexicanos, todos eles chegam no Mundial, eles têm chances de fazer bons jogos (...)”, disse o treinador interino da Seleção Brasileira.

“O sentido de poupar alguns jogadores hoje era mais pela sequência de jogos que a gente teve, que coincidiu ser contra o Palmeiras aqui no campo sintético, que tem suas particularidades. Mas, não é o fator primordial, não foi por conta do gramado sintético, embora é um campo que muda o jogo (...)”, afirmou Diniz.

“Ainda não assisti nada do mundial, a gente tá focado nesse momento no campeonato brasileiro para terminar na melhor colocação possível, e acredito que a melhor maneira de se preparar para o mundial é de fato se entregar o máximo que a gente tem de energia no Campeonato Brasileiro (...)”, comentou o comandante do Tricolor Carioca

Anote na agenda, torcedor tricolor!

O Fluminense a campo na próxima quarta-feira (06), às 21h30 (horário de Brasília). A partida em questão será contra o Grêmio, pela última rodada do Brasileirão. O clube carioca terá o mando de campo.