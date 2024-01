O Flamengo chegou na madrugada desta quarta em Belém, onde irá enfrentar o Sampaio Corrêa no Mangueirão, às 21h30, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca

Enquanto o Flamengo vencia o Philadelphia Union por 2 a 0 e empatava com o Orlando City em 1 a 1, o time sub-20 vinha disputando o Carioca, e após dois tropeços diante de Nova Iguaçu e Portuguesa, o clube caiu para oitavo, e ainda que com um jogo a menos os três pontos são essenciais para encostar na zona de classificação para as semifinais do Carioca, além de entrar na disputa pela Taça Guanabara.

Visando o confronto contra o Vasco no fim de semana e devido o desgaste dos últimos jogos e da viagem, o técnico Tite optou por poupar alguns de seus jogadores que vinham entrando como titulares, são eles: Varela, Fabrício Bruno, Everton Cebolinha e Pedro.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa com apenas um ponto ainda não venceu na competição, tendo o único ponto conquistado em um frenético 3 a 3 com o Vasco da Gama na segunda rodada, que na ocasião ainda estava sem o seu time titular.

A equipe estreante no Cariocão tem um longo caminho a percorrer se não quiser cair de divisão no estadual logo em seu primeiro ano. Com promessa de recorde de público no Mangueirão, o Sampaio terá um desafio enorme pela frente.

Em décimo no Campeonato, uma vitória, ou até mais um empate contra um gigante carioca pode significar muito para o clube que busca a permanência na divisão.

Tite dará chance de Gabigol começar jogando

(Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

Após pré-temporada parece que o técnico Tite já tem um time ideal em mente, entretanto, devido a um iminente clássico e o desgaste da viagem de Orlando para Belém, alguns jogadores serão poupados, dando a Tite oportunidade de testar outras mecânicas com diferentes jogadores.

Diante do Sampaio Corrêa teremos a volta da dupla Gabigol e Bruno Henrique ao time titular, além do experiente David Luiz na zaga, e de mais uma oportunidade ao jovem Wesley na lateral direita.

A volta da dupla traz boas recordações aos torcedores rubro-negros, dois goleadores e ídolos incontestáveis do Flamengo que precisam de sequência e confiança para retornar a boa fase. Enquanto Bruno Henrique voltou bem de lesão ano passado e vinha de uma boa sequência, Gabigol está em sua pior fase como jogador do Flamengo, o jejum do camisa 10 dura desde agosto de 2023 quando fez de pênalti contra o Coritiba. Já com a bola rolando foi contra o Grêmio, na Copa do Brasil, em 26 de julho.

Ainda na espera de reforços, Tite tem quase todos os jogadores a sua disposição, o único ainda não disponível é o recém-contratado Matias Viña, se recuperando de lesão no joelho.

Provável escalação: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz; Bruno Henrique e Gabigol.

Sampaio Corrêa tem único desfalque para o jogo

(Foto: Divulgação/ Sampaio Corrêa)

O clube de Bacaxá estreante na competição vem a campo com uma escalação parecida com a que vem utilizando nos últimos jogos. O clube tem um único desfalque, o meia Alexandre que sofreu um acidente após o jogo contra o Botafogo no último fim de semana, o jogador passou por uma cirurgia que foi considerada um sucesso, mas ainda sem previsão de volta aos gramados.

Na intenção de arrancar pontos do Flamengo, o Sampaio vem com o melhor que tem disponível, pois no pior dos cenários o clube pode finalizar a rodada na zona de rebaixamento.

Provável escalação: Leandro Matheus; Yago, Índio, Thuram e Paulo Vitor; Marcelo, Agú e Eduardo Rosado; Hugo Cabral, Abner e Max

Arbitragem

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro;

Assistente 1: Gustavo Moa Correia;

Assistente 2: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis.