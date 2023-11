Cuiabá vence Bahia e fica confortável no Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (09), Cuiabá e Bahia se enfrentaram na Arena Fonte Nova, casa do Tricolor de Aço, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe auriverde levou a melhor e bateu os nordestinos por 3 a 0. Deyverson, Pitta e Ronald, respectivamente, colocaram a bola na rede.

Com o triunfo fora de casa, o elenco treinado por António Oliveira saltou para 10ª posição com 44 pontos somados. Os donos da casa perderam a oportunidade de subir na tabela e espantar o fantasma do rebaixamento. Com a derrota, os comandados de Rogério Ceni permanecem em 15º lugar com 37 pontos na conta.

Na etapa inicial, Camilo Cándido foi para o chuveiro mais cedo após cometer pênalti por tocar na bola com o braço e impedir o tento do Dourado. Portanto, o lateral-esquerdo é baixa confirmada no próximo duelo do Tricolor.

Primeiro tempo, vantagem numérica

O Cuiabá foi superior durante boa parte dos primeiros 45 minutos. Aos 19, Camilo Cándido foi expulso após toque de mão dentro da área. Logo, os visitantes tiveram uma cobrança de pênalti a ser cobrada. Deyverson foi para a bola e não desperdiçou e abriu o marcador, 1 a 0 para os matogrossenses.

Na altura dos 32 minutos de partida, o Bahia teve a chance de descontar. Em jogada pelo lado direito do campo de ataque que parou nos pés de Nicolás Acevedo, que na entrada da área arriscou o chute cruzado, defendido por Walter.

Segundo tempo, vitória confirmada

Quando o cronômetro apontou pouco mais de 31 minutos da etapa final, o Cuiabá ampliou o placar. Atrás do meio-campo, Derik Lacerda tocou para Isidro Pitta, que partiu em velocidade e rumo a área rival, onde estufou a rede, 2 a 0 a favor do Dourado.

Nos acréscimos os visitantes fecharam o caixão para confirmar o 4º triunfo consecutivo longe de casa. Ronald apenas esticou o pé para interceptar o passe entre os jogadores do Tricolor de Aço. A bola sobrou para Wellington Silva. que correu em direção ao gol. Chegando na área, o camisa 11 apenas rolou para que Ronald marcasse o último tento da noite, 3 a 0 e fim de jogo.

Anote na agenda, torcedor!

O Bahia volta a campo no próximo domingo (12). O duelo em questão será contra o Athletico, na Arena Fonte Nova. A bola rolará a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Pelo outro lado, o Cuiabá recebe o Fortaleza na Arena Pantanal também no domingo às 18h30.