Na partida de ontem contra o São Paulo, o goleiro do Mirassol, Alex Muralha, fez a diferença para a equipe do interior conseguindo garantir um importante empate dentro de casa.

O goleiro ficou conhecido quando defendia as cores do Flamengo quando o time Carioca foi terceiro colocado no Brasileirão de 2016. Naquela ocasião, Muralha chegou até ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira, mas ficou apenas no Banco.

O arqueiro já defendeu as metas do Mirassol em 2021 antes de ir, por uma transferência de custo zero, para o Coritiba em 2022. Porém depois de pouco tempo de jogo no time do Paraná, voltou em 2023 ao Leão para jogar a Série B, onde quase conseguiram o acesso para a Elite do Brasileirão.

No jogo de ontem pelo Campeonato Paulista, o goleiro fez incríveis 10 defesas sendo cinco delas de dentro da área. Além, de ter a maior nota da partida, 7.7, segundo o Sofascore. Mesmo com o gol sofrido, Muralha ainda teve a marca de 71% de bolas defendidas.

Com o empate, o Mirassol chega a 2 pontos. O time está no grupo de Corinthians, Inter de Limeira e RB Bragantino. Na próxima rodada o Leão se prepara para enfrentar o Novorizontino, de novo em sua casa. A equipe comandada por Mozart busca conquistar os seus primeiros três pontos na competição.