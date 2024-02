Juan Sforza é oficialmente o novo reforço do Vasco da Gama. O volante argentino de 22 anos de idade foi oficialmente anunciado pelo clube na última segunda-feira (19).

A vinda dele concretiza a 8ª contratação do Vasco na temporada 2024, a 2ª para o meio-campo.

Quem é Juan Sforza?

Como dito anteriormente na matéria, Juan Sforza é um volante argentino de 22 anos de idade. Ele chega ao Vasco após 3 anos defendendo o futebol profissional do Newell's Old Boys, da primeira divisão argentina.

Sforza é formado na categoria de base dos 'Leprosos' (nomenclatura dos adeptos ao clube) e a defendeu de 2015 a 2020.

Juan é tido como um grande prospecto do futebol argentino, tanto que chega ao Vasco com a expectativa de assumir a vaga no time titular de imediato, especialmente por conta das lesões de Paulinho e Jair.

Por que tanta expectativa?

Juan é tido como um grande prospecto por conta de, ainda muito novo, ter se provado opção de confiança para o Newell's Old Boys.

Essa prova de sua capacidade foi suficiente para que passasse a ser nome cativo nas listas convocatórias de seleções de base da Argentina.

Juan esteve com a Seleção sub-23 da Argentina para a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela. Inclusive, estava em campo no Superclasico que determinou a derrota do Brasil, deixando a amarelinha de fora das Olimpíadas de Paris no meio do ano.

Detalhes do acerto

Juan chega ao Vasco a um custo de 5 milhões de dólares, segundo reportado por alguns jornalistas do Brasil e de Rosário, da Argentina, cidade do Newell's Old Boys.

Ele assina até o final de 2028, o que significa um contrato de 5 temporadas com o cruzmaltino. Além disso, já se sabe também que ele usará a camisa de número 20 pelo clube.

Expectativa de estreia

É esperado que Juan Sforza já faça parte do elenco para o confronto do Vasco diante do Volta Redonda, no próximo sábado (24). O argentino já está registrado no BID e está legalmente apto a disputar a partida.

Vai ficar a critério de Ramón Díaz e sua comissão técnica se ele começa jogando a partida como titular ou não, mas a tendência é de que inicie como titular sim.

Dupla de volantes hispânica

O Vasco passará a contar com uma dupla de volantes nascidos em países hispânicos, Juan Sforza e Pablo Galdames.

Galdames foi anunciado há apenas algumas semanas pelo Vasco e tem apenas 3 partidas, mas já marcou seu primeiro gol e deu sua primeira assistência pelo Vasco.

Com as lesões de Paulinho e Jair, é esperado que ele seja a dupla de Juan Sforza na posição de volante no time titular do Vasco.

O que esperar dele em campo?

Juan Sforza é muito bem avaliado pelos jornalistas na Argentina. É tido, como dito anteriormente na matéria, como um dos grandes prospectos do futebol local.

Muitas características nele chamam a atenção, mas a principal é a maturidade. Apesar de ter apenas 22 anos de idade, já ostentou a braçadeira de capitão do Newell's Old Boys em algumas partidas nas últimas duas temporadas.

Isso, sem falar na responsabilidade de ser titular da equipe há 2 anos. Na temporada 2023, foi o jogador do Newell's com mais minutos em campo.

Essa importância é muito bem ressaltada numa consulta que fizemos à jornalistas locais em 13 de janeiro.

Detalhes da possível estreia

É esperado que Juan Sforza enfrente o Volta Redonda junto ao restante do elenco do Vasco no próximo sábado (24). A partida será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, e será válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

A bola rolará à partir das 17h30 de sábado e o confronto terá transmissão oficial da CazéTV, do SBT e com tempo real transmitido pelo site da VAVEL Brasil, também.