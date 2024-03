Nesta terça-feira (12), o CRB avançou para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Athletic. A partida realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió válida pela segunda fase da competição terminou em 2 a 0 para o time da casa.

Com belo gol de Anselmo Ramon, o CRB vai para o intervalo em vantagem

A equipe regatiana foi quem começou se lançando ao ataque, a bola chegou em Gegê, que caiu na área e a torcida foi a loucura mas o juiz mandou seguir, nada de pênalti.

Em seguida quem vai pra cima é o clube mineiro que quase abre o placar após escanteio de Douglas Pelé, a defesa do CRB afastou encima da linha, início frenético de partida, que tem na sequência do lance o clube de Alagoas chegando ao ataque e respondendo, Léo Pereira chutou forte e o goleiro Jefferson defendeu com o pé.

Aos 13 minutos, Hereda soltou uma bomba de longe, o goleiro Jefferson deu o rebote e Anselmo Ramon, artilheiro do CRB abriu o placar com uma bela finalização. Em meio a muita reclamação do Athletic por impedimento o bandeirinha validou o gol.

(Foto: Francisco Cedrim/ CRB)

O Athletic responde pouco depois, Walisson pega a sobra dentro da área e solta o pé, mas o goleiro regatiano estava atento e espalmou para escanteio, após a cobrança Rafael Conceição solta uma bomba de fora da área e o goleiro do CRB defende novamente.

O clube alagoano vai tentando tomar o controle da partida, Anselmo Ramon finaliza para fora do gol. Pouco depois o artilheiro finaliza novamente, dessa vez um cabeceio por cima da baliza.

Após alguns lances sem muito perigo para ambos os lados, o primeiro tempo chega ao fim, foram 11 finalizações no primeiro tempo, o CRB seguiu buscando o gol, já o Athletic demonstrou vontade de chegar ao empate, mas não teve a mesma sorte do Galo, vitória parcial do CRB por 1 a 0.

CRB tem bom início e garante a classificação

A segunda etapa começa com vontade das equipes, Rômulo invadiu a área do Athletic, passou pelo goleiro mas demorou a finalizar e foi desarmado pela zaga do clube de São João del Rei, a torcida ficou na bronca e pediu pênalti mas o juiz mandou seguir.

Pouco depois o CRB chega novamente ao ataque, Anselmo Ramon esticou para Léo Pereira, que disparou pela ponta e tocou para Gegê chegando de trás para ampliar o placar diante do Athletic, início de segunda etapa perfeito do Galo.

Em busca do prejuízo, o Athletic fez duas mudanças, sai o volante Walisson, e o atacante Welinton Torrão para as entradas dos atacantes Robinho e Alason, na sequência o clube mineiro arrisca o chute mas passa a esquerda do goleiro do Galo.

Novamente o CRB com uma jogada parecida com a que chegou ao segundo gol, mas dessa vez ninguém chegou para finalizar. O CRB não desiste de pressionar no ataque para ampliar o placar.

O CRB coloca gás novo no meio-campo, troca de volantes, sai Rômulo para a entrada de Caio César, recém-contratado, que disputa apenas sua terceira partida pelo clube alagoano.

Mais uma alteração no Athletic, sai o zagueiro Danilo Cardoso para a entrada de mais um jogador da linha de frente, David Braga em campo para buscar o resultado.

Alason recebeu e chutou com força para o gol e Matheus Albino faz uma bela defesa, mais uma, um dos destaques do CRB na partida. A equipe de Alagoas responde, Léo Pereira cruza mas o artilheiro Anselmo Ramon cabeceia para fora.

Athletic chega pela esquerda e assusta o CRB, a bola vai na rede mas por fora e quase engana Matheus Albino, minutos depois o time mineiro chega novamente, Yuri cruzou para Daniel Amorim, que cabeceou para fora.

O Athletic tenta pressionar o CRB, mas sem muito sucesso, o clube de Alagoas explora os contra-ataques da maneira que consegue mas sem tanta qualidade no terço final do campo.

O árbitro sinaliza os acréscimos da partida, seis minutos para o Athletic executar um milagre, mas a partida ficou por isso mesmo, 2 a 0 para o CRB e classificação para a terceira fase.

Próxima fase da competição

O CRB avança para a Terceira fase da Copa do Brasil, e com isso embolsa 2 milhões e 200 mil reais. A terceira fase tem previsão para ocorrer durante o mês de maio, entretanto, agora em partidas de ida e volta, sem gol fora.

Próximos jogos

O classificado CRB irá enfrentar no sábado (16) ás 16h, o Murici pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Alagoano, o CRB venceu a primeira partida por 2 a 1 e decide em casa. Caso avance irá enfrentar ASA ou CSE. Já o Athletic volta a campo no mesmo dia, mas ás 18h30, e irá enfrentar o Uberlândia pela segunda partida da semifinal do Troféu Inconfidência, o primeiro confronto ficou no empate em 2 a 2. O Athletic joga em sua casa e enfrenta o Pouso Alegre ou o Itabirito em uma possível final.