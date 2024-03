O Grêmio bateu o Caxias na noite desta terça-feira (26), por 3 a 2, na semifinal do Campeonato Gaúcho 2024 e se classificou para a final. Após a classificação neste ano, o time gaúcho alcançou a sua sétima final seguida do torneio e busca o heptacampeonato, única vez que isso aconteceu foi entre 1962 e 1968.

Fala, presida!

No evento do sorteio dos grupos da Libertadores, o presidente Alberto Guerra falou sobre a importância do heptacampeonato.

"O Grêmio quer ser campeão tanto da Libertadores e quanto também ser heptacampeão gaúcho, que seria um feito histórico só alcançado uma vez pelo Grêmio na história", garantiu o presidente Alberto Guerra no sorteio da Libertadores, na última semana.

Dois artilheiros!

Com dois gols nesta noite, Diego Costa chegou aos cinco gols na temporada (em quatro jogos), o mesmo número de bolas na rede que Cristaldo. O argentino marcou o segundo gol do Tricolor Gaúcho no duelo contra o Caxias. Os dois jogadores assumem a artilharia do Campeonato Gaúcho, junto com Michel, do Guarany de Bagé, todos com 5 gols.

O adversário

Na última segunda-feira (25), Internacional e Juventude decidiram a vaga na final do campeonato nas penalidades. A Juventude abriu o placar, com Zé Marcos, mas o lateral-esquerdo Renê empatou para o colorado. Nas penalidades, Rochet defendeu a batida de Alan Ruschel, mas Mercado e Robert Renan (de cavadinha) disperdiçaram e deixaram o Internacional no meio do caminho.

Desde 2016 o Juventude não alcançava a final do Gauchão. Naquele ano, o time saiu derrotado pelo Internacional e ficou com o vice campeonato.

O jogo

No primeiro tempo, o Grêmio conseguiu abrir 3 a 0, Diego Costa (duas vezes) e Cristaldo. Mas no final da primeira etapa, Mayk foi expulso em um duelo no meio-campo que acabou acertando o rosto do adversário.

Na segunda etapa, com um a menos, o Grêmio quase viu a diferença elástica virar um empate. No final do jogo, aos 36 minutos, Tomas Bastos marcou o segundo gol do Caxias e deixou o time de Renato Portaluppi pressionado, mas não foi suficiente para tirar a diferença e levar para os pênaltis.