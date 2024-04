Nesta quinta-feira (4), a Raposa iniciou a Copa Sul-Americana com empate contra a Universidad Católica. A partida realizada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador válida pela primeira partida do Grupo B terminou em 0 a 0, empate importante fora de casa para dar confiança ao Cruzeiro que busca o título do Campeonato Mineiro, que não vence desde 2019 e quer impedir o penta do rival Atlético-MG.

Primeiro tempo de muito equilíbrio em Quito

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A partida teve um inicio com pouca intensidade, a equipe brasileira mesmo com uma escalação alternativa devido a iminente final do mineiro demonstrou bastante organização e tentou chegar ao ataque, mas sem tanto sucesso.

Aos 9' o primeiro lance da equipe da casa, Luciano Nieto mandou de longe e Rafael Cabral defendeu firme, na sequência a Católica vai tentando trocar passes e cansar o Cruzeiro, se aproveitando da vantagem da altitude.

Mas é a equipe do Cruzeiro que está mais próxima de abrir o placar, Vital lançou Rafael Elias que encontrou Cifuentes, mas o jogador chutou mascado ao lado de Romo.

Após os 20 a Católica foi quem esteve melhor no confronto, Ismael Díaz chutou por cima de Rafael Cabral, Quevedo também tentou, mas chutou fraco, e aos 30 em uma cobrança de escanteio ensaiada, Ismael Díaz novamente no ataque subiu livre na área e cabeceou, um susto para a raposa na bola que passou perto da trave esquerda de Rafael Cabral.

Aos 34', mais um susto da equipe da casa em cobrança de falta ensaiada, Loor mandou na área e Vallecilla desviou de cabeça para Minda que dominou, girou sobre a marcação de Machado e mandou a bola no poste esquerdo.

O Cruzeiro respondeu com Cifuentes mas ninguém completou para o gol, fato que se repetiu poucos minutos depois com Vital que cruzou e Papagaio não conseguiu chegar, Cifuentes recebeu na outra ponta, cruzou e a defesa equatoriana afastou.

As duas equipes tiveram momentos de domínio, Cifuentes para o Cruzeiro, e Ismael Díaz para a Universidad Católica foram os destaques da etapa inicial.

Segundo tempo se manteve igual no campo e no placar

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A segunda etapa começou igual mas quem assustou primeiro foi a equipe da casa, Cifuente chutou de longe e Rafael Cabral desviou a bola, que explodiu no travessão.

Pouco depois Cifuentes do Cabuloso recebeu o passe e chutou, tentando encobrir Romo, mas o goleiro defendeu, depois Papagaio lançou Barreal, que chutou para mais uma defesa de Romo.

O Cruzeiro fez três trocas de uma vez, com a entrada de três titulares o treinador Lacarmón vai para cima do adversário para tentar vencer a partida.

Próximo dos 15 minutos finais, o jogo ficou morno sem muitas chances claras para ambos os lado.

O Cruzeiro perdeu Rafa Silva e Zé Ivaldo por lesão próximo do fim da partida, jogadores preocupam para a final do Mineiro e deixam o Cruzeiro com menos força para o fim do tempo regulamentar.

A Católica assustou bastante na reta final, mas ficou no susto apenas, a bola não entrou.

A equipe brasileira fez boa primeira etapa mas sem converter suas chances em gol, o segundo tempo foi mais apagado e a partida ficou apenas no 0 a 0, bom resultado para a equipe que joga fora na altitude de Quito.

Situação do grupo e próxima rodada

Com o empate o Cruzeiro é o segundo colocado do Grupo B, ficando atrás do Unión La Calera, que venceu na rodada. A próxima rodada será já na semana que vem, na quarta-feira (10), às 21h, a Universidad Católica irá ao Chile enfrentar o La Calera, enquanto o Cabuloso joga na quinta (11), às 21h contra o Alianza Petrolera, da Colômbia, a partida será no Mineirão.

Próximos jogos

O Cruzeiro decide a final do Campeonato Mineiro no Mineirão, a equipe de Nicolás Larcamón teve a melhor campanha na competição, e por isso joga por um empate, já que a ida ficou em 2 a 2. A partida será no domingo (7), às 16h (Horário de Brasília), e o Cabuloso tem a missão de impedir o penta do Atlético-MG, que foi a única equipe brasileira a vencer pela Libertadores. Já a Universidad Católica volta a campo também no domingo (7), em partida válida pelo Campeonato Equatoriano, diante do Delfín, a equipe está na quarta colocação, apenas três pontos atrás do líder Aucas, e ainda não foi derrotada.