O Cruzeiro anunciou na manhã desta quarta-feira (13) o retorno do atacante boliviano Marcelo Moreno, de 36 anos. A ideia do clube é que o jogador se integre ao grupo e se prepare fisicamente nas instalações da Toca da Raposa II. O vínculo do jogador será até o fim do Campeonato Mineiro. Além disso, ele fará sua despedida do futebol, mas ainda sem data definida.

CONFIRA O ANÚNCIO DO CRUZEIRO NAS REDES SOCIAIS:

"Seja bem-vindo de volta, Flecheiro Azul! O Cruzeiro prepara despedida para Marcelo Moreno, atleta será integrado ao grupo até o fim do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT e, junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida. Campeão Brasileiro em 2014 e Bicampeão Mineiro em 2008 e 2014, Marcelo Moreno é uma referência dentro e fora de campo, contribuindo no momento mais difícil da história do clube."

Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, falou um pouco sobre o retorno do ídolo ao clube mineiro.

“O Cruzeiro é grato por tudo que o Marcelo Moreno fez para o clube, e como prova disso, atendemos ao seu desejo de retornar ao clube, se preparar junto ao elenco principal e enfim ter a despedida digna que ele merece do futebol, no Mineirão lotado, em uma partida festiva em sua homenagem."

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O "FLECHEIRO" FARÁ SUA ÚLTIMA PASSAGEM PELO CRUZEIRO

O atacante boliviano atuou pelo Cruzeiro nos anos de 2007 a 2008, 2014 e 2020 a 2021. Foram 147 jogos (quarto maior estrangeiro com partidas com a camisa celeste), 54 gols (o estrangeiro com mais gols pela Raposa) e conquistou três títulos: Campeonato Brasileiro em 2014 e dois Campeonatos Mineiros em 2008 e 2014.

Marcelo Moreno também foi importante no aspecto financeiro na passagem mais recente, onde o jogador realizou um empréstimo de R$33 milhões para a gestão de Sergio Santos Rodrigues, presidente da época.

O jogador teve passagens por Vitória, Flamengo, Grêmio, Werder Bremen (Alemanha), Wigan (Inglaterra), por alguns clubes da China e seu último clube foi o Independiente Del Valle, do Equador.