Palmeiras e Ponte Preta se enfrentaram neste sábado (16), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. O Verdão goleou pelo placar de 5 a 1 e conquistou a classificação à semifinal, gols de Piquerez, Murillo e Flaco Lopéz que marcou um hat-trick. Já pelo lado da Ponte, o único gol foi marcado pelo atacante Renato.

ATROPELO ALVIVERDE

A primeira etapa foi um verdadeiro passeio da equipe palmeirense, com um começo avassalador desde o apito inicial. Logo no início, aos dois minutos, o Verdão já tirou o zero do placar. Após o belo lançamento de Raphael Veiga, Piquerez recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou a bola na cabeça de Flaco Lopéz.

O argentino subiu mais alto que a marcação e cabeceou forte para abrir o placar em Barueri. O Verdão manteve a pressão forte e chegou com perigo aos 4, após cruzamento perigoso de Piquerez buscando Mayke, e aos 7, em cabeçada perigosa que forçou o goleiro Pedro Rocha a fazer uma ótima defesa.

O Palmeiras continuou trocando passes e envolvendo a macaca no seu estilo de jogo, conseguindo chegar ao seu segundo gol na partida. Aos 18, Endrick deu passe por cavadinha para Flaco Lopez, que esperou a bola quicar dentro da área e chutou forte no ângulo, sem chances para o goleiro da ponte, e marcando seu segundo na partida, para aumentar a vantagem do Verdão.

A Ponte até tentava criar, mas a eficiência do ataque palmeirense refletia em sua defesa, e nas poucas criações da macaca, o verdão se mostrou sólido defensivamente, sem sofrer maiores perigos. Aos 36, o Palmeiras voltou ao ataque, em cabeçada perigosa de Flaco, que parou em mais uma bela defesa de Pedro Rocha. Porém, um minuto depois, aos 37, o Verdão voltou ao ataque e chegou ao seu terceiro gol.

Marcos Rocha fez ótimo lançamento buscando Veiga na esquerda, o meia recebeu e cruzou com perfeição na área, direto na cabeça de Murilo, que só tocou para o fundo da rede, aumentando a vantagem alviverde. O Palmeiras ainda chegou a acertar a trave, em chute de Mayke aos 42, porém levou a vantagem de três gols ao intervalo.

PORCO NAS SEMIS

O Palmeiras voltou para a segunda etapa na mesma intensidade dos 45 iniciais. O Verdão manteve a troca de passes e o domínio ofensivo sobre a Ponte, chegando a mais um gol aos 20 minutos da segunda etapa. Após dividida na defesa da macaca, Mayke ganhou a bola pelo lado direito e cruzou para a área.

A bola viajou até Piquerez que furou na primeira, mas se recuperou na sobra e finalizou com categoria no canto do goleiro Pedro Rocha, marcando o quarto do alviverde. O Palmeiras não abaixou a intensidade e chegou a acertar a trave, três minutos depois, em um foguete de Veiga, assustando mais uma vez a macaca.

Porém, um minuto depois, o susto se tornou realidade e, aos 24, o Verdão chegou ao quinto gol. Após troca de passes na direita com Endrick, Mayke recebeu em profundidade e cruzou na boca do gol para Flaco. O argentino recebeu livre no segundo pau e só rolou para o fundo das redes, decretando a goleada em Barueri e chegando ao seu terceiro gol no jogo. O Palmeiras fez algumas mudanças e diminuiu um pouco o ritmo, chegando até a sofrer uma pressão da macaca, porém sem muitos perigos.

O alviverde também teve chances de chegar ao sexto, uma em especial aos 37, com o atacante Estevão, porém a bola acabou indo para a rede no lado de fora. Já no apagar das luzes, a macaca fez o seu gol de honra em uma cobrança de falta. Aos 44, Renato cobrou uma falta pela direita e viu a bola desviar na marcação, enganando o goleiro Weverton e diminuindo para a Ponte.

COMO FICA?

Com a vitória, o Palmeiras chega à semifinal do estadual e aguarda agora o classificado com pior campanha dos outros três confrontos de quartas de finais que ocorrem nesse domingo (17).