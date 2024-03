De volta ao Allianz Parque após longos dois meses, o Palmeiras recebeu, na noite desta quinta-feira (28), a equipe do Novorizontino em decisão no Paulistão. Em duelo de jogo único válido pela semifinal do estadual, Endrick marcou e o Verdão superou o Tigre por 1 a 0, garantindo vaga em sua quinta decisão consecutiva de Campeonato Paulista. Os comandados de Abel Ferreira decidem o título estadual em clássico contra o Santos.

Duelo pegado!

Foto: Divulgação/Paulistão

Palmeiras e Novorizontino protagonizaram primeiro tempo extremamente disputado no Allianz Parque, digno de uma semifinal de Paulistão. Emblado pelo retorno à sua casa, o Verdão foi quem teve as primeiras chances da partida com Flaco López, Piquerez e Zé Rafael, mas não consegiu levar perigo à baliza adversária.

O Tigre respondeu perigosamente aos 10 minutos, quando Neto Pessoa cabeceou com força para grande intervenção de Weverton. Em seguida, Rômulo recebeu bom passe de Reverson, mas, da meia-lua, finalizou forte e mandou longe do gol. Aos 29, os visitantes novamente chegaram com perigo, quando Neto bateu colocado e tirou tinta da meta palestrina.

Depois disso, tanto Palmeiras como Novorizontino chegavam ao ataque, mas não conseguiam ter efetividade para para levar grandes sustos ao adversário. O Verdão, que tentou criar através de cruzamentos, teve sua melhor oportunidade aos 30 minutos, quando Veiga foi acionado por Flaco e, em frente a Jordi, finalizou fraco para intervenção segura do arqueiro do Tigre. Por outro lado, os gremistas, mesmo quando tinham domínio da posse, pecavam no último passe para chegar com autoridade.

Iluminado!

Foto: Divulgação/Paulistão

Em meio a jogo quente e disputado, brilhou a estrela do menino Endrick, de apenas 17 anos, para colocar o Verdão em mais uma final! Depois de marcar em Wembley e no Santiago Bernabéu, bastaram apenas sete minutos da etapa complementar para o garoto palestrino abrir o placar. Mayke fez cruzamento na área, Flaco López ajeitou e o astro do futebol mundial estufou as redes para explodir a casa palestrina.

Após brilhar a estrela de Endrick, o Verdão tomou conta do jogo e criou grandes oportunidades. Aníbal Moreno arriscou com pancada de fora da área e Jordi fez excelente defesa. Em seguida, Veiga, Murilo, Flaco e Rony também tiveram suas chances, mas pouco levaram perigo.

O Novorizontino tentava criar, mas pouco chegava ao ataque. A equipe que havia sido bastante criativa nos primeiros 45 minutos sofreu para cehgar a meta de Weverton e teve desempenho bem inferior em relação a primeira etapa, não conseguindo fazer frente ao Palmeiras, que com a vitória por placar minímo, garantiu vaga em mais uma decisão de Paulistão.

Recorde!

Com a classificação para a final do Paulistão conquistada nesta noite sob o Novorizontino, o Palmeiras alcança a sua quinta decisão estadual consecutiva, marcando um recorde na história do clube, se tornando a segunda equipe com mais finais de paulista consecutivas na história do torneio.

Na atual sequência de finais, que acontece desde 2020, o Verdão faturou três canecos (2020, 2022 e 2023) e ficou com o vice-campeonato em 2021.

De volta ao lar!

Foto: Divulgação/Paulistão

De volta ao Allianz Parque após 11 jogos, a torcida alviverde fez grande festa para recepcionar o agora finalista do Paulistão SIcredi 2024. Com direito a mosaico da Mancha Verde e mais de 40 mil palestrinos presentes, o Verdão retornou a seu lar após extaos 60 dias.

A última partida do Palmeiras em sua casa havia sido no final de janeiro, no clássico contra o Santos, válido pela terceira rodada do Paulistão. Depois disso, o gramado da Arena entrou em reforma para melhores condições de jogo. Neste período, o Verdão atuou, em cinco partidas como mandante, na Arena Barueri.

Agora é decisão!

Foto: Divulgação/Paulistão

Palmeiras e Santos vão decidir o título paulista de 2024! A decisão será feita em jogos de ida e volta. A primeira partida acontecerá neste domingo (31), na Vila Belmiro, enquanto o duelo da volta ocorrerá na semana seguinte, no dia (07), no Allianz Parque. O Clássico da Saudade volta a protagonizar uma final estadual após nove anos. A última havia sido em 2015, quando o Peixão superou o Alviverde.

Na sequência, as equipes decidiram os títulos da Copa do Brasil de 2015 e da Conmebol Libertadores de 2020. Em ambas ocasiões, o Palmeiras se sagrou campeão sob o rival da baixada santista.