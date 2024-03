Nesta quarta-feira (27), o Santos recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena em jogo único valendo a classificação para a final do Campeonato Paulista. Apesar do aumento da competividade com os ditos grandes clubes do futebol brasileiro, o Bragantino busca a primeira final de Paulistão desde que foi comprado pela empresa de energéticos. Desde a aquisição em 2019, a equipe ganha destaque no cenário nacional e briga por taças. Confira as campanhas de sucesso:

Campeonato Brasileiro Série B

Em 2019, o Red Bull Bragantino conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, garantindo vaga na elite do futebol brasileiro.

Na temporada 2020, o clube disputou o Brasileirão Série A, alcançando uma posição intermediária na tabela. Em 2021, conquistou vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores, após terminar o Brasileirão em sexto lugar com 56 pontos e 14 vitórias.

Já em 2023, o Bragantino chegou a ocupar a terceira colocação na tabela e finalizou o campeonato em sexto lugar com o recorde de pontuação do time, 62 pontos e 17 vitórias.

Campeonato Paulista Série A1

Em 2019, o Massa Bruta disputou o Campeonato Paulista, alcançando até as quartas de final, onde foi eliminado pelo Palmeiras. No ano seguinte, foi novamente eliminado nas quartas de final e dessa vez pelo Corinthians. Em 2021, o Red Bull disputou a semifinal do Troféu do Interior e saiu eliminado nos pênaltis pela Ponte Preta.

Também no mesmo ano, caiu nas quartas de final do Paulistão para o Palmeiras. Na próxima temporada, deixa a competição nas semifinais após ser eliminado novamente pelo alviverde. E na última edição, caiu nos pênaltis para o Água Santa na semifinal.

No ano de 2021, a equipe disputou pela segunda vez na história uma competição internacional e conseguiu avançar até a final. Com boa campanha, eliminou adversários como Independiente Del Valle, Rosario Central e Libertad, mas na final não deu Massa Bruta. Disputada em Montevidéu, a taça ficou com o Athletico-PR após vencer por 1 a 0.